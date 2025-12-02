Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop bik horoskop rak horoskop devica horoskop horoskop

Torek, 2. 12. 2025, 16.43

1 ura, 10 minut

Ti znaki horoskopa imajo najboljši odnos s svojimi starši

mati, mama, hči, hčerka, starši | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Odnosi med starši in otroci so lahko zapleteni, a obstajajo ljudje, ki jim je družinska povezanost prirojena. V njihovih odnosih s starši je izrazita toplina, spoštovanje in razumevanje. To velja predvsem za štiri nebesna znamenja.

Rak

Raki s starši razvijejo še posebej topel odnos. Zanje je dom varen kraj, družinske vezi pa prioriteta, ki jo postavijo pred vse drugo. Vedno poskrbijo, da imajo njihovi starši vse, kar potrebujejo, istočasno pa se tudi sami v njihovi bližini počutijo najbolj zaščiteno. Za rake je družinska bližina način življenja.

Bik

Biki cenijo stabilnost, tradicijo in mir, vse to pa povezujejo z družinskim okoljem. Odnosi s starši jim dajejo občutek kontinuitete in pripadnosti. Čeprav so včasih precej trmasti, so do staršev zelo predani in jim pripravljeni pomagati v vsaki situaciji. Zaradi njihove zanesljivosti veljajo za steber družine.

Ribi

Ribe so empatične, nežne in zelo povezane s svojimi družinskimi člani. Njihovi odnosi s starši so polni razumevanja, čustvene podpore in občutka bližine, ki ne zbledi niti v odrasli dobi. Ribe preprosto začutijo, ko so njihovi starši zaskrbljeni ali potrebujejo pomoč ter takrat hitro nudijo toplino in tolažbo.

Devica

Čeprav device včasih delujejo zadržano, pa do staršev prek konkretnih dejanj kažejo veliko skrb. Svojo predanost redko izražajo z besedami, raje prevzamejo odgovornost in staršem pomagajo pri vsakodnevnih obveznostih. Z njimi imajo odnos, ki temelji na spoštovanju, kar splete čvrsto družinsko vez.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop bik horoskop rak horoskop devica horoskop horoskop
