Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
26. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Avant2Go Renault 5 Renault izbor Slovenski avto leta 2026

Petek, 26. 12. 2025, 4.00

3 ure, 22 minut

Nov projekt za pospešek prodaje petke v Sloveniji

Največkrat prodana brez finala, kako uspešni so finalisti? Petka uspešno lovi bigsterja.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Renault 5 | Renault 5 je do konca novembra v Sloveniji zbral 224 registracij. | Foto Gregor Pavšič

Renault 5 je do konca novembra v Sloveniji zbral 224 registracij.

Foto: Gregor Pavšič

Kateri izmed finalistov izbora Slovenski avto leta je letos zbral največ registracij? Renaultovi petki pomaga tudi vključitev v sistem "car sharing".

Med letošnjimi začetnimi kandidati za finale izbora Slovenski avto leta sta največ registracij do konca novembra zbrala volkswagen tayron (329) in dongfeng box (270), ki pa se v finale nista uvrstila. Kako pa kaže prodaja – oziroma število novih registracij – končnim finalistom?


Petka kmalu tudi v sistemu "car sharinga". | Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence Petka kmalu tudi v sistemu "car sharinga". Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence Petka tudi v sistem "car sharinga"

Začnimo tokrat z renault 5, ki prav gotovo sodi med najbolj pomembne in opazne novosti letošnjega leta. Povratek petke na ceste, tokrat z izključno električnim pogonom, je bil v Sloveniji prežet z nostalgijo. 

Renault je do konca novembra po podatkih uvoznika registriral 224 vozil. Razmerje med manjšo in večjo baterijo je bilo približno enako (53 odstotkov za večjo), pri obeh baterijah pa je najpogostejša izbira paket opreme techno. Približno 40 odstotkov kupcev je izbralo večjo baterijo in opremo techno, kar pomeni začetno ceno dobrih 32 tisoč evrov. Med kupci prevladujejo pravne osebe, fizične pa so v manjšini. 

Med pomembnimi kupci petke je bil sistem souporabe vozil Avant2Go, ki bo petko dodal v svojo floto – enako tudi fiat grande pando. Količine vozil še niso uradno znane, je pa naročilo prav gotovo vplivalo na prodajni izplen renaulta 5. Avant2Go je v začetku leta v floto dodal približno sto vozil peugeot e-208. 

Kaj pa preostali? 

Kia EV3 je do konca novembra po podatkih Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije zbrala 133 registracij, Hyundai je z malim insterjem zbral 113 registracij (prodaja se je začela šele aprila), Dacia pa z bigsterjem 266 registracij. Tudi bigster je na trg prišel šele konec spomladi. Še audi A5 – ta premijski avtomobil ima do konca novembra 171 registracij. 

Slovenski avto leta 2026 | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

Avant2Go Renault 5 Renault izbor Slovenski avto leta 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.