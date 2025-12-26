Kateri izmed finalistov izbora Slovenski avto leta je letos zbral največ registracij? Renaultovi petki pomaga tudi vključitev v sistem "car sharing".

Med letošnjimi začetnimi kandidati za finale izbora Slovenski avto leta sta največ registracij do konca novembra zbrala volkswagen tayron (329) in dongfeng box (270), ki pa se v finale nista uvrstila. Kako pa kaže prodaja – oziroma število novih registracij – končnim finalistom?



Petka kmalu tudi v sistemu "car sharinga". Foto: Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Začnimo tokrat z renault 5, ki prav gotovo sodi med najbolj pomembne in opazne novosti letošnjega leta. Povratek petke na ceste, tokrat z izključno električnim pogonom, je bil v Sloveniji prežet z nostalgijo.

Renault je do konca novembra po podatkih uvoznika registriral 224 vozil. Razmerje med manjšo in večjo baterijo je bilo približno enako (53 odstotkov za večjo), pri obeh baterijah pa je najpogostejša izbira paket opreme techno. Približno 40 odstotkov kupcev je izbralo večjo baterijo in opremo techno, kar pomeni začetno ceno dobrih 32 tisoč evrov. Med kupci prevladujejo pravne osebe, fizične pa so v manjšini.

Med pomembnimi kupci petke je bil sistem souporabe vozil Avant2Go, ki bo petko dodal v svojo floto – enako tudi fiat grande pando. Količine vozil še niso uradno znane, je pa naročilo prav gotovo vplivalo na prodajni izplen renaulta 5. Avant2Go je v začetku leta v floto dodal približno sto vozil peugeot e-208.

Kaj pa preostali?

Kia EV3 je do konca novembra po podatkih Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije zbrala 133 registracij, Hyundai je z malim insterjem zbral 113 registracij (prodaja se je začela šele aprila), Dacia pa z bigsterjem 266 registracij. Tudi bigster je na trg prišel šele konec spomladi. Še audi A5 – ta premijski avtomobil ima do konca novembra 171 registracij.

Foto: Uroš Modlic