Bliža se finale izbora Slovenski avto leta, kjer se bo za prestižni naziv potegovalo pet zanimivih avtomobilov. Ste že oddali glas za svojega favorita?

Predstavniki v izboru sodelujočih medijev smo med novimi avtomobili izglasovali pet finalistov, zdaj pa lahko zanje glasujete bralci. Vsak glas šteje in bo pomemben pri razporeditvi finalistov, s katero bodo že dobili prve točke za finale v januarju. Med peterico so trije električni, en večji športni terenec ter premijska limuzina oziroma karavan.

Vsi, ki boste oddali glas, se potegujete za eno izmed privlačnih nagrad.

Nagrade za glasovalce v izboru Slovenski avto leta 2026: