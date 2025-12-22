Ponedeljek, 22. 12. 2025, 6.02
Slovenski avto leta
Izbor Slovenski avto leta, ste že izbrali finalista? Potegujete se tudi za lepe nagrade.
Bliža se finale izbora Slovenski avto leta, kjer se bo za prestižni naziv potegovalo pet zanimivih avtomobilov. Ste že oddali glas za svojega favorita?
Predstavniki v izboru sodelujočih medijev smo med novimi avtomobili izglasovali pet finalistov, zdaj pa lahko zanje glasujete bralci. Vsak glas šteje in bo pomemben pri razporeditvi finalistov, s katero bodo že dobili prve točke za finale v januarju. Med peterico so trije električni, en večji športni terenec ter premijska limuzina oziroma karavan.
Vsi, ki boste oddali glas, se potegujete za eno izmed privlačnih nagrad.
Nagrade za glasovalce v izboru Slovenski avto leta 2026:
- 1. nagrada: Darilne kartice MOL v vrednosti 1.500 evrov
- 2. nagrada: Komplet celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- 3. nagrada: Vikend najem avtodoma Roberta