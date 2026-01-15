Zakaj je renault 5 zmagal – in zakaj je dacia bigster ostala najbolj smiselna izbira #foto

Zmagovalec izbora Slovenski avto leta je renault 5, kar je tudi prva zmaga električnega avtomobila. Prej kot sam pogon je v prid petki odločil izjemen čustveni naboj avtomobila. Zakaj smo zavoljo demokritizacije mobilnosti na vrh na Siol.net vendarle postavili preizkušeno izbiro dacie bigster?

Foto: Uroš Modlic Zmagovalec letošnjega izbora Slovenski avto leta je postal renault 5. Finale je potekalo v novem predoru Konovo pri Veleneju, v finalu pa so za električno petko razvrstili audi A5, dacia bigster, kia EV3 in hyundai inster.

V uredništvu Siol.net smo na prvo mesto postavili dacio bigster, v nadaljevanju pa kio EV3, hyundai inster, renault 5 in audi A5. Spodaj je podroben komentar take razvrstitve.

Foto: Gregor Pavšič

Kitajskih avtomobilov v finalu izbora letos ni bilo, zato pa so bili prvič kar trije izključno električni. Prodaja teh se je lani v Sloveniji podvojila, a ker je bil njihov delež predlani zelo skromen, to še vedno pomeni dokaj povprečnih enajst odstotkov celotnega trga. To je kljub skokoviti rasti še vedno precej pod povprečjem Evrope - slabih 19 odstotkov (skoraj 17 odstotkov v EU).

Prav gotovo električni pogoni v evropskem prostoru pridobivajo na zaupanju in priljubljenosti, zaradi majhnosti in razdrobljenega prebivalstva pa je Slovenija zanje še posebej primerna. Po podatkih Eurostata kar 73 odstotkov Slovencev živi v stanovanjskih hišah, kjer torej ne bi smelo biti težav s polnjenjem baterije. Trije električni finalisti so znak preboja elektromobilnosti, ki pa vsaj s posameznimi modeli tradicionalnih proizvajalcev na še ni doživela dokončnega razmaha. Tudi renault 5 je v finalu izbora zmagala prej zaradi čustvenega naboja avtomobila, kot pa zaradi električnega pogona.

Renault 5 je avtomobil čustvenega naboja, ki presega pojem električnega avtomobila. Oblikovno je odličen, a s svojo zunanjostjo skriva marsikatero tehnično in uporabniško hibo. Izhodiščna cena je dobra, a lahko je tudi veliko dražji - celo dražji od razred večje tesle. Težava je učinkovitost hitrega polnjenja baterije, ta tudi še ni tipa LFP. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Prodajno so vsi električni avtomobili še vedno v resni senci vodilnega Teslinega modela Y. Čeprav se ponudba družinsko primernih avtomobilov v cenovnem segmentu od 35 do 40 tisoč evrov hitro širi, glede na podatke s trga še nobeden med novinci ni zares v pravi meri prepričal Slovencev k nakupu. Kia EV3 je vsestransko tako uporabniško kot tehnično zelo sposoben električni avtomobil in z odbito subvencijo stane kvečjemu nekaj nad 30 tisočaki, a smo ga tudi zaradi skromnejše prodaje vendarle postavili na drugo mesto.

Morda bi se odločili drugače, če bi bil v finalu na primer škoda elroq. Tega smo v prvem krogu izbora na Siol.net tudi glasovali za uvrstitev v finale. Elroq je sicer uporabniško v marsičem zelo podoben EV3, le da je bil lani prodajno veliko uspešnejši. Prav pri predoru na trg čaka električne korejske avtomobile še kar nekaj dela. Kia bo letos po lanskem EV3 na ceste poslala še nekaj manjši in predvsem cenejši EV2.

Bodo letošnji električni novinci tudi prihodnje leto zreli za zmago na izboru Slovenski avto leta? Kar nekaj zanimivih novosti se obeta in marsikateri med njimi je že zdaj potencialni kandidat za finale - na primer novi renault twingo, z BYD prihaja do spomladi na trg zelo prepričljiv dolphin surf, omenili smo že kio EV2, nato tudi volkswagen ID.polo, škoda epiq in podobni.

Foto: Gregor Pavšič

Dacia bigster za demokratizacijo mobilnosti, a žal tudi na račun povprečne varnosti

Največ točk na letošnjem izboru si je tako pri Siol.net prislužil dacia bigster. Ta sicer nikakor ni avtomobil, ki bi v ospredje postavljal nove tehnologije, pa tudi varnostno je vse prej kot dober - na testu Euro NCAP je prejel le tri zvezdice in pri varnostnih ocenah močno zaostaja tudi za novimi tekmeci iz Kitajske. To je omejitev, ki jo kupci bigsterja morajo poznati.

Adut tega avtomobila ni le ta, da je med vsemi finalisti največji. Prav zaradi svoje velikosti in klasičnega pogona je zelo raznovrsten. Medtem ko je EV3 zanimiv zares le z osnovnim ali kvečjemu drugim paketom opreme (vsi višji ceno že potisnejo prek 40 tisočakov), nudi bigster večji cenovni razpon. Večina kupcev sicer izbere že vsaj srednji paket opreme, ki brez hibridnega pogona pomeni ceno okrog 30 tisočakov. Toda kdor ne potrebuje veliko in ni zahteven, lahko vozilo dobi tudi še precej pod to cenovno mejo. Bigster torej med finalisti ponuja največjo stopnjo demokratizacije mobilnosti, kar je morda celo njegov največji adut.

Ocene avtomobilov s strani Siol.net:

Dacia Bigster

Bigster najbolje odraža realnost slovenskega avtomobilskega trga leta 2025.

Zakaj na vrhu: racionalna izbira večine

Cena in dostopnost: Bigster nagovarja jedro slovenskega trga – kupce, ki želijo velik, uporaben avtomobil za razumno ceno. Pričakovana vstopna cena je nižja od primerljivo velikih SUV-jev uveljavljenih znamk, kar je v trenutnih gospodarskih razmerah ključnega pomena. Bigster najbolje med vsemi prinaša demokratizacijo mobilnosti.

Uporabna vrednost: Prostornost, enostavna tehnika in robustna zasnova so lastnosti, ki jih slovenski kupci še vedno cenijo bolj kot digitalni blišč.

Privlačnost: Ni avtomobil želja, je pa avtomobil zdrave pameti in prav to je njegova največja prednost.

Naprednost: Tehnološko zmeren, brez eksperimentiranja. Hibridna ponudba je dovolj sodobna, a ne zapletena.

Varnost: Zelo povprečna. Kupci Dacie vedo, kaj dobijo in česa ne.

Kia EV3

Električna prihodnost, ki je dosegljiva širšemu krogu in nosi status edinega domačega vozila. Kia EV3 je eden prvih električnih avtomobilov, ki v Sloveniji deluje kot realna, ne zgolj simbolna izbira.

Cena in dostopnost: EV3 se umešča med cenovno dostopnejše električne avtomobile, še posebej ob upoštevanju subvencij. Še vedno ni poceni, je pa prvi električni Kia, ki je za povprečnega slovenskega kupca vsaj teoretično dosegljiv.

Uporabnost v Sloveniji: Dimenzijsko primeren za urbana in primestna okolja, doseg pa zadosten za tipične slovenske dnevne razdalje.

Privlačnost: Svež dizajn in sodobna notranjost delujeta prepričljivo in brez pretiranega futurizma.

Naprednost: Zelo močan argument – digitalni sistemi, asistence in električni pogon so na ravni razreda.

Varnost: Visoke ocene in celovit nabor asistenčnih sistemov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Hyundai Inster

Pameten mestni električni kompromis. Inster ni avto za vsakogar, je pa zelo logična izbira za tiste, ki vedo, kaj potrebujejo in česa ne. Prostorsko, vozniško in uporabniško zelo prepričljiv.

Cena in dostopnost: Eden cenovno bolj dostopnih električnih avtomobilov na trgu, toda ob prihodu novih tekmecev bo ob trenutnih cenah lahko že predrag.

Ciljna publika: Predvsem mestni in primestni kupci, mlajše družine ali drugi avtomobil pri hiši.

Privlačnost: Simpatičen, a ne univerzalno všečen. Oblikovno bolj nišen kot EV3. Vozniško zelo prepričljiv.

Naprednost: Tehnološko korekten, vendar brez presežkov. Električni pogon je racionalno učinkovit. Pohvaliti velja odličen prostorski izkoristek notranjosti.

Varnost: Dobra osnovna varnost, a omejitve razreda so očitne.

Renault 5

Čustva pred racionalnostjo. Avtomobil, ki nagovarja srce in ne nujno kalkulatorja. V izboru je pomemben, a še vedno precej nišno usmerjen.

Cena in dostopnost: Cena je lahko za razred visoka, dostopnost različic pa omejena. Subvencije pomagajo, a Renault 5 ostaja bolj želja kot zares množična izbira za uvrstitev med najbolj zaželene avtomobile na trgu.

Privlačnost: Izjemno močna. Nostalgija, dizajn in identiteta so njegovo glavno orožje, enako tudi vozne lastnosti.

Uporabnost: Povsem solidna za vsakdan, vendar manj prostorna in manj univerzalna kot nekateri tekmeci.

Naprednost: Tehnološko sodoben, z dobro integriranimi digitalnimi sistemi. Tehnična omejitev je neučinkovito hitro polnjenje baterije.

Varnost: Solidna raven aktivne in pasivne varnosti, a le štiri zvezdice EuroNCAP.

Audi A5

Avtomobil odraža ambicije znamke in realne potrebe večine slovenskih kupcev. Odličen avtomobil, a z vidika izbora “slovenskega” avta leta tudi najdražji.

Najboljši avtomobil – za najmanj kupcev

Cena in dostopnost: Jasno najdražji v finalu. Za povprečnega slovenskega kupca finančno oddaljen, tudi v osnovnih izvedbah.

Privlačnost: Premium kakovost, vozniška izpiljenost in prestiž so nesporni.

Naprednost: Tehnološko napreden, čeprav stavi na klasične motorje z notranjim zgorevanjem. Z njimi ravno ne napoveduje prihodnosti, a učinkovito živi v sedanjosti.

Varnost: Na vrhu razreda, brez resnih kompromisov. Pet varnostnih zvezdic EuroNCAP.



