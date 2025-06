Audi A5 in A5 avant nadaljujeta 30-letno zgodbo nedavno opuščenega modela A4. Prihajata z nove platforme PPC (premium platform combustion), ki je in bo osnova za povsem klasične pogone oziroma takšne z dodanim hibridnim postrojenjem. Preizkusili smo dvolitrskega dizla, ki se kljub samo 48-voltnemu hibridnemu sistemu lahko premika električno.

Audijeva karavanska petica s 483 centimetri ne gre v vsako garažo, pa tudi vsak voznik ne bi zlahka lezel pod 145 centimetrov "nizko" ostrešje (in nič lažje nazaj ven). Mi, na primer, se lahko izgovarjamo, da si je lažje nakopati težave s križem, kot pa napraskati 77 tisočakov. Ta karavan je po soglasnem mnenju občinstva zelo lep, niso pa vsi vedeli, da gre za petko.

Tudi za videz zadnjih luči je na izbiro 8 grafik, vsem je skupna rdeča svetlobna povezava. Vrata prtljažnika se lahko upravlja z brco, mesto na tleh pod točko dotika je v temi osvetljeno. Foto: Aleš Črnivec

Prefinjena športna eleganca

Elegantna pojava je športna na 20-palčnih platiščih z nizko presečnimi valjarji dimenzije 245/35 in prefinjena s tanko dnevno svetlobo spredaj in neprekinjeno rdečo zadaj. Navdušenje opazovalcev lahko voznik stopnjuje s prikazom osmih grafik za dnevno osvetlitev LED spredaj in zadaj.

Med zunanje posebnosti lahko štejemo po dve talni projekciji pod sprednjimi vrati in okroglo svetlobno točko na tleh zadaj pod mestom nožnega zamaha za odpiranje prtljažnika. Zanimivo rešitev predstavljajo fiksne vratne kljuke, ki so dejansko samo nepomični ročaji z upravljanjem na dotik.

Palec gor

A5 avant spremlja dogajanje na sosednjih pasovih in opozarja na bližajoče se vozilo z osvetlitvijo v ogledalih, pa tudi z animacijo na merilnem zaslonu.

Kljub napakam, ki pestijo vse proizvajalce, pohvalimo zanimivo delovanje sistema za prepoznavanje prometnih znakov. Govorimo o prikazovanju trenutne omejitve hitrosti in animiranem spremljanju bližajoče se spremenjene omejitve.

Prilagodljiv tempomat sicer deluje od 20 kilometrov na uro, vendar se lahko vključi takoj po speljevanju. Izpred semaforja samodejno spelje, tudi če gre za daljši interval rdeče luči. Pet stopenj približevanja lahko voznik spreminja v obe smeri, česar ne vidimo pogosto.

Kot pravi karavan je avant opremljen z močno, delno mrežasto zaščitno tkanino in štirimi pritrdilnimi mesti pod stropom. Za petimi sedeži se spodnji del mreže trdno vpne v jekleni zaponki in si zasluži palec gor, ne pa za sprednjima sedežema.

Kabina avanta je vzorno osvetljena vključno s pragovi in predali, tudi prtljažni prostor ima dve bočni lučki in eno na dvignjenih vratih. V mraku naredijo vtis ambientalne osvetlitve prek armature, napisov bang olufsen, v vratih, utorih za pijačo …

Za učinek vav poskrbi ambientalno mežikanje na levi in desni strani armaturne plošče, ki aktivno sodeluje s smernimi in varnostnimi utripalkami.

Palec dol

Zaščitna mreža se tudi za sprednjima sedežema lahko namesti pod strop, za spodnja kavlja pa ni pritrdilnih mest. Tako tkanina prosto visi, in če se voznik ne spomni česa inovativnega, ne opravlja svoje varnostne funkcije.

Motorni vrtljaji so prikazani ali krožno na sredini merilnika ali vodoravno desno spodaj. V obeh primerih je natančnost odčitavanja omejena le na razdelke med 0, 2, 4 in 6 (krat 1000).

Pikolovsko ugotavljamo, da bidon v polici voznikovih vrat zakriva stikalo za odpiranje prtljažnih vrat.

Obsežna klavirska črnina zlasti na treh zaslonih zahteva nenehno čiščenje prahu in prstnih odtisov. Včasih so imeli prav audiji vrtljive gumbe …

Pogled v kabino ne more zgrešiti treh zaslonov in dvakrat sploščenega volanskega obroča, ki je nastavljiv električno. Sovoznikov predal, tisti med sedežema in utora za pijačo so osvetljeni. Še en zaprt predal je na levi, kjer so običajno varovalke. Foto: Aleš Črnivec

55.930 evrov za 204 "konje", pogon quattro, menjalnik S tronic …

Audi 5 avant z osnovnim videzom suvereno potrjuje položaj znamke med premijskimi vozili, tudi z osnovno oziroma serijsko opremo. Pravi prestižni značaj naredijo dodatki za oblikovanje zunanjosti po različnih željah, za udobje v kabini, prilagajanje voznih lastnosti, dodatno upravljanje asistenčnih sistemov, brezhibno povezljivost …

Dodatkov, ki voznika in potnike prepričajo o premijskem značaju vozila, je v testnem karavanu za 21 tisočakov. Osem tisočakov in pol odpade na 20-palčna kolesa S design in obsežen paket Tech pro (športno podvozje z uravnavanjem trdote, matrični žarometi, nadzor okolice s kamerami, dodatna asistenca za vožnjo, električno nastavljiv volan …).

Skoraj tri tisočake znaša doplačilo za športna sedeža S line, športni volan, osvetljene letve, kovinske stopalke, kontrastne šive … Nekateri dodatki vzbudijo pozornost, na primer osem mogočih oblik osvetlitve dnevnih in zadnjih luči, osvetlitve tal pod vrati in pod zadnjim odbijačem (mesto, kamor se brcne za odpiranje prtljažnika) …

Avant zlahka sprejme štiri ali pet odraslih potnikov

Pri dolžini 483 centimetrov se to seveda pričakuje. Vseeno smo za preizkus v kabino posedli dve meter in devetdeset centimetrov visoki osebi, tako da sta sedeli ena za drugo. Pri tem je bil položaj potnika zadaj že na meji sprejemljivega udobja. S kombinacijo usnja in mikrovlaken Dinamica oblazinjena notranjost je dvojno klimatizirana spredaj in posebej še zadaj.

Športno ukrojena električno pomična sedeža S line sta izdatno prešita z rombi prek osnovnih površin, ravne šive najdemo na sedežnih obrobah, vratih, armaturni plošči, vmesni konzoli in seveda na dvakrat sploščenem volanu. Štirje sedeži so ogrevani, trije imajo sidrišča isofix.

Lepotec meri 4,832 metra v dolžino, 1,45 v višino, 2,9 pa meri medosje. Vratne kljuke so zgolj fiksni nepomični ročaji za vstopanje. Za ohladitev kabine v vročih dneh se stekla lahko odpirajo daljinsko. Foto: Aleš Črnivec Na klopi zadaj najbolj udobno potujeta dva potnika. Tu deluje ločena klima (tretja cona), prostor za plastenke je v vratih, za manjše enote pa v naslonu. Tudi za varen prevoz dveh otrok je poskrbljeno in še za enega spredaj. Foto: Aleš Črnivec

Rolo v bočnih vodilih se do konca potegne ročno, tam pa ne obstane …

Tako smo mislili celih štirinajst dni, dokler nismo ugotovili, da se prekrivalo prtljažnika raztegne samodejno z zapiranjem petih vrat. Upravljanje je električno iz kabine ali od zadaj, daljinsko in po nogometno pod zadnjim odbijačem.

Pod pritrjeno oblogo prtljažnika ni ničesar, tako da volumen ostaja pri 448 litrih. Za povečanje do 1.396 litrov se naslonjala polaga z vzvodoma v prtljažniku ali iz kabine.

Športno zasnovano voznikovo okolje

Športni volan z 2,5 zavrtljaja prekriva gladko usnje na obeh prisekanih delih obroča, z leve in desne pa je točkasto obdelan za dober oprijem in veselje do upravljanja.

Zadaj sta obvolanski ročici plus in minus za ročno upravljanje menjalnika S tronic. Na obeh krakih je zmanjkalo prostora za stikala tempomata pa so namestili vzvod s stikali na levo pod ročico minus. Je že starejši izdelek, omogoča pa dovolj preprosto izbiranje vseh možnosti.

Na široki konzoli med sedežema sta pred vzvodom menjalnika nameščeni stikali za vklop kamere in bližnjica do asistenčnih sistemov. Med gumboma start engine stop in volume so dosegljiva stikala drive select, varnostne utripalke in TCS off. Športni vtis dopolnjujejo stopalke v videzu legiranega jekla.

Foto: Aleš Črnivec

Površina treh zaslonov bi bila v enem kosu preveč valovita

Pri Audiju so izbrali obliko dva plus ena, tako da je lahko srednji zaslon obrnjen k vozniku. Govorimo o 11,9-palčnem virtualnem prikazovalniku, združenim s 14,5-palčnim zaslonom MMI, medtem ko je tretji ločen zaslon pred sopotnikom poravnan z armaturno ploščo.

Prikazovalnik pred voznikom je razdeljen po tretjinah, ki jih upravlja voznik z ukazi na volanu. Osrednji zaslon deluje na dotik, hitremu dostopu do asistenčnih sistemov služi stikalo na konzoli med sedežema. Vsi trije zasloni in tudi četrti head-up, spadajo v paket MMI experience pro, ki ceno dvigne za skoraj 3.300 evrov.

Administrativna pomoč ne bi škodila

Ko voznik zasede svoj prostor, se lahko za prvo bolj preprosto vajo loti digitalizirane tipkovnice v vratih. Sledijo naj stikala na volanu, tista na vmesni površini med zaslonoma vodijo do menijev na sredini, za klimatsko napravo pa so razvrščena ob spodnjem robu zaslona.

Vsa stikala osvetljeno izstopajo iz temnih površin v videzu črnega stekla, kot temu pravijo pri Audiju. Za vzdrževanje tega prestiža, ki lovi različne "ppm", je med opremo nujno potrebna mehka krpa.

Dvolitrski dizelski motor zmore skupaj z mehko hibridno pomočjo 150 kilovatov. Kljub masi večji od dveh ton je varčen, potegne do 236 na uro, stotico pa doseže v slabih sedmih sekundah. Foto: Aleš Črnivec

Kot pravi karavan je avant opremljen z močno, delno mrežasto tkanino, ki se vpne pod strop in v zanki spodaj, tako da loči tovorni in potovalni del notranjosti. Za povečanje volumna od 448 do 1.396 litrov se lahko naslonjala polaga z vzvodoma od zadaj. Foto: Aleš Črnivec

Voznik odloča o delovanju varnostnih funkcij

Te so praviloma vključene, na primer nadzor položaja na pasovih, voznikove zbranosti, zaznavanje znakov …, vendar ne vse. Na primer sistem samodejnega in pravočasnega zmanjšanja hitrosti pred omejitvami, ovinki, krožnimi križišči.

Pomembni varnostni sistemi, ki jih voznik izklopi, se znova vklopijo s ponovnim zagonom, nekatere funkcije pa ohranijo zadnjo nastavitev (auto hold, razdalja približevanja s tempomatom).

Eno samo pravo fizično stikalo

Voznik lahko shrani različne vozne načine, nastavitve udobja in akustike v kabini, notranjost pa lahko po svoje upravlja sopotnik prek svojega zaslona. Za spreminjanje parametrov oziroma izbiranje drugačnih nastavitev med vožnjo bi si želeli več kot eno samo fizično stikalo (volume).

Smo pa spoznali, da je branje navodil pomembno. V avtopralnici smo med krtačami motor pustili teči v N, ker nismo pravočasno našli funkcije za prosto premikanje avta po izklopu motorja. No, to je bila le ena od stotih nastavitvenih možnosti, ki jih omogoča audi A5 avant, a jih nismo preverili.

Foto: Aleš Črnivec

A5 avant navdušuje, kjerkoli se znajde

Vožnja z Audijevim karavanom je na avtocesti mirna in tiha. Zvok malo prek dva tisoč motornih vrtljajev pri 130 kilometrih na uro (merilnik na 134) je skrbno zatesnjen, tako da vsak potnik ne ugane, da sedi v dizlu. Pri vključenem tempomatu ima voznik na razpolago pet stopenj približevanja, ki jih povečuje ali zmanjšuje v obe smeri.

Na izletniških relacijah je smiselna izbira načina comfort, po želji morda v kombinaciji s tršim volanom, če ga voznik izbere v načinu individual. Na podeželskih ovinkih se lahko razživita oba, voznik in audi, najbolj v odzivnem načinu dynamic.

Dinamična vožnja zahteva predvajo

Začeti je bolje po ravnem z ročnim izbiranjem prestav izza volana. Običajnega stikala M audi nima, avtomatika se prilagodi samodejno. Če gredo vrtljaji do rdečega polja (5000), se vklopi višja prestava, po drugi strani pa sistem kljub ukazu ne menja navzgor, če so vrtljaji prenizki, niti navzdol, če so previsoki.

Ročno prestavljanje med ovinki zahteva nekaj vaje, ker sta ročici + in – majhni in ju je med vrtenjem volana težje doseči. Tudi merilnik vrtljajev kljub velikosti ni v veliko pomoč s številkami 2, 4 in 6, še najbolj je določeno rdeče polje pri 5000, čeprav brez številke 5.

Sicer pa so dizelski konji lahko precej divji (stotico lahko dosežejo v 6,9 sekunde), vendar maso dveh ton v ovinkih težko spravijo v težave. Za suverene občutke med hitrimi ovinki poskrbijo natančen volan, široke gume 245/35 R20, petvodilno vpetje koles, trše vzmetenje in štirikolesni pogon quattro.

Pod stropom karavana so štiri točke za namestitev zaščitne mreže. Foto: Aleš Črnivec

Ni ustvarjen za mestne ulice

Vendar smo ga radi vozili zaradi vgrajenih pripomočkov. Za tesna srečanja in parkiranje je obdan s kamerami, ki omogočajo res centimetrsko približevanje. Pri zgoščenem prometu smo cenili delovanje tempomata, ki sicer deluje od 20 kilometrov na uro, vendar se vklopi takoj po speljevanju in sledi koloni.

Pri postankih pred semaforji ne gre za sekunde, ampak z izklopljenim motorjem počaka celoten redeči interval ter samodejno spelje. Večkrat samo z elektriko. Ko se promet malo sprosti, tudi pogosto prejadra mestne hitrosti. Sicer pa smo večino mestnih kilometrov prevozili z načinom efficiency.

52,98 litra za 833 kilometrov pomeni povprečno 6,36 na sto kilometrov

S preostalimi sedmimi litri v rezervoarju bi prevozili še sto kilometrov oziroma skupaj vsaj 930. Več kot tisoč kilometrov bi prevozil avant s polnim rezervoarjem, če bi vozniku uspelo poravnati porabo z WLTP, to je 5,5 litra na sto kilometrov.

Med testnimi vožnjami je poraba znašala 4,6 (200 umirjenih podeželskih kilometrov), 7,4 (sto kilometrov dinamične podeželske vožnje), 6,5 (80 kilometrov avtoceste z radarskim tempomatom na 134), 6,4 (60 kilometrov zaporednih krajših mestnih premikov), 12,5 (športno priganjanje na razgibani cesti s 300 metrov vzpona) in 13,1 (priprava vozila in izbira lokacij za fotografiranje) litra na sto kilometrov.