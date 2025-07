Vlada v trošarine ni posegala. Tudi marže trgovcev še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene pogonskih goriv so od julija regulirane na vseh bencinskih servisih po državi, torej na avtocestnem omrežju in zunaj njega. Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,518 evra na liter, za liter dizla okoli 1,574 evra in za liter kurilnega olja 1,197 evra.

Cene naftnih derivatov se ob navzgor omejenih maržah izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.