Močna eksplozija in ogromen požar na bencinski črpalki #video

Posnetki prikazujejo razbitine, raztresene po športnem igrišču. Italijanska gasilska služba je sporočila, da požar gasi deset gasilskih ekip.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people - ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC — BNO News Live (@BNODesk) July 4, 2025

Eksplozija se je zgodila v okrožju Prenestino na jugovzhodu Rima, v bližini vrtca in športnega kluba.

Prebivalci so za časopis Corriere della Sera povedali, da so zaradi eksplozije okoli leteli številni kosi stekla in železa, mnogi ljudje so bežali na varno. Po pričevanjih očividcev je najprej izbruhnil požar, nato pa sta sledili dve eksploziji, pri čemer je bila druga večja.

Italijanska premierka Giorgia Meloni se je o incidentu pogovarjala z rimskim županom Robertom Gualtierijem, poroča Corriere.