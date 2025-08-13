Nov trend med mladimi: snemali so se med vožnjo z motorjem, medtem ko jih je lovila policija #video

Na družbenih omrežjih kroži vse več posnetkov objestne vožnje motoristov. Včasih jih v objektiv ujamejo drugi vozniki, spet drugič pa se posnamejo kar sami. Zgoraj si oglejte video, kjer se vozniki motorjev za kros snemajo, medtem ko jih lovi policija.

Ob takšnih posnetkih, kot so zgornji, ko se motoristi snemajo med vožnjo, medtem ko bežijo pred policijo, se zgrozi vsak odgovoren udeleženec v prometu. In glede na število objav, ki smo jih zasledili na družbenih omrežjih, takšnih primerov ni malo. Še bolj skrb vzbujajoče pa je, da na motorjih največkrat sedijo mladi, tudi mladoletni vozniki. Poleg objestne vožnje med vozniki, mlajšimi od 18 let, opažajo, da tudi čelada ni vedno na njihovih glavah (zaščitno čelado uporabljajo v 94,8 odstotka).

Samo v zadnjem mesecu sta na slovenskih cestah umrla dva komaj polnoletna motorista. Vzrok za nesrečo pa je bila tako pri enem kot pri drugem neprilagojena hitrost. Podatki o smrtnih žrtvah prometnih nesrečah so letos skrb vzbujajoči. Ceste so vzele že 63 življenj (lani 40). Največ umrlih v prometnih nesrečah je voznikov motornih vozil, kar kaže, da so prav motoristi med bolj ogroženimi na cestah. Na slovenskih cestah je letos umrlo 19 motoristov, trije vozniki mopedov in en potnik na mopedu. Foto: Pixabay

Po podatkih Policije je do 30. julija na slovenskih cestah umrlo 18 voznikov motornih koles, trije vozniki mopedov, pri čemer dva nista uporabljala čelade, in en potnik na mopedu, ki prav tako ni uporabljal čelade. Za primerjavo: lani je do 16. julija umrlo osem motoristov, predlani pa štirje motoristi in en voznik mopeda.

Precenijo svoje sposobnosti

Statistika kaže, da so letos kar polovico vseh prometnih nesreč z udeležbo motoristov povzročili motoristi sami. Med hudo poškodovanimi motoristi je tudi veliko primerov t. i. samoudeležbe, ko motorist zaradi prevelike hitrosti, neprevidnosti ali pomanjkanja znanja izgubi nadzor nad svojim vozilom in pade ali trči brez vpliva drugega udeleženca. "To je še en dokaz, da vozniki enoslednih vozil pogosto precenijo svoje sposobnosti in podcenjujejo nevarnosti na cesti," izpostavijo na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Do štirikrat večje tveganje za nastanek prometnih nesreč

Kot je v izjavi za medije pojasnil Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, po nekaterih raziskavah vožnja z motornim kolesom prinaša tudi do štirikrat večje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dokazano za od 12 do 20 odstotkov večje tveganje za nastanek prometne nesreče prinašajo tudi višje temperature, opozarjajo na AVP.

Usodna kombinacija

Ker smo na višku motoristične sezone, se večini voznikov motornih koles zdi, da že imajo optimalni občutek za vožnjo, zato vozijo nekoliko bolj tvegano, kar se kaže tudi v tem, da pogosto prekoračijo omejitev hitrosti. Ta še vedno ostaja najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Sledita vožnja po napačni strani oziroma v napačni smeri ter neupoštevanje pravil o prednosti, pri čemer je pogosto prisoten tudi alkohol, navajajo na Policiji.

Vožnja pod vplivom alkohola ostaja pri motoristih velika težava. Podatki kažejo, da je bil letos alkohol prisoten v približno sedmih odstotkih vseh prometnih nesreč z udeležbo motoristov. "Alkohol zmanjšuje zbranost in podaljšuje odzivni čas, zato je kombinacija motocikla in alkohola posebej tvegana. Brez jasne presoje in hitrih refleksov motorist na cesti praktično nima možnosti, da bi se izognil nevarnosti," opozorijo na AVP.

"Črn dan na slovenskih cestah: v nesreči umrl 19-letni motorist." "Umrl je 18-letni voznik motornega kolesa." "Umrl je 50-letni motorist". "Slovenske ceste vzele še eno življenje: umrl je 48-letni motorist." Takšni naslovi letos prepogosto polnijo naslovnice slovenskih medijev. Foto: Shutterstock

Ni prostora za napake

Ena izmed stvari, ki lahko odloča tudi o življenju in smrti, je uporaba oziroma neuporaba zaščitne čelade. Neodgovorna odločitev, da si na glavo ne nadenejo čelade, je bila letos usodna za dva mopedista in enega potnika na mopedu. "Z motorjem na cesti ni prostora za nepremišljene napake – vsaka je lahko usodna," poudarjajo na AVP.

Rezultati raziskave v okviru mednarodnega projekta Trendline 2024, ki ga sofinancira Evropska komisija, so spodbudni. Na terenu so opazovali stanje prometne varnosti v Sloveniji, ki med ključnimi kazalniki vključuje tudi uporabo zaščitne opreme pri motoristih in mopedistih:

99,8 odstotka motoristov in 97,2 odstotka mopedistov uporablja zaščitne čelade,

na avtocestah je uporaba čelad skoraj popolna, med mopedisti v naseljih pa je delež nekoliko nižji (97,7 odstotka),

med mlajšimi vozniki (pod 18 let) na mopedih je uporaba čelad nekoliko nižja (94,8 odstotka).