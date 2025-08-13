Sreda, 13. 8. 2025, 4.00
6 ur, 3 minute
Nov trend med mladimi: snemali so se med vožnjo z motorjem, medtem ko jih je lovila policija #video
Na družbenih omrežjih kroži vse več posnetkov objestne vožnje motoristov. Včasih jih v objektiv ujamejo drugi vozniki, spet drugič pa se posnamejo kar sami. Zgoraj si oglejte video, kjer se vozniki motorjev za kros snemajo, medtem ko jih lovi policija.
Ob takšnih posnetkih, kot so zgornji, ko se motoristi snemajo med vožnjo, medtem ko bežijo pred policijo, se zgrozi vsak odgovoren udeleženec v prometu. In glede na število objav, ki smo jih zasledili na družbenih omrežjih, takšnih primerov ni malo. Še bolj skrb vzbujajoče pa je, da na motorjih največkrat sedijo mladi, tudi mladoletni vozniki. Poleg objestne vožnje med vozniki, mlajšimi od 18 let, opažajo, da tudi čelada ni vedno na njihovih glavah (zaščitno čelado uporabljajo v 94,8 odstotka).
Samo v zadnjem mesecu sta na slovenskih cestah umrla dva komaj polnoletna motorista. Vzrok za nesrečo pa je bila tako pri enem kot pri drugem neprilagojena hitrost. Podatki o smrtnih žrtvah prometnih nesrečah so letos skrb vzbujajoči. Ceste so vzele že 63 življenj (lani 40). Največ umrlih v prometnih nesrečah je voznikov motornih vozil, kar kaže, da so prav motoristi med bolj ogroženimi na cestah. Na slovenskih cestah je letos umrlo 19 motoristov, trije vozniki mopedov in en potnik na mopedu.
Po podatkih Policije je do 30. julija na slovenskih cestah umrlo 18 voznikov motornih koles, trije vozniki mopedov, pri čemer dva nista uporabljala čelade, in en potnik na mopedu, ki prav tako ni uporabljal čelade. Za primerjavo: lani je do 16. julija umrlo osem motoristov, predlani pa štirje motoristi in en voznik mopeda.
Precenijo svoje sposobnosti
Statistika kaže, da so letos kar polovico vseh prometnih nesreč z udeležbo motoristov povzročili motoristi sami. Med hudo poškodovanimi motoristi je tudi veliko primerov t. i. samoudeležbe, ko motorist zaradi prevelike hitrosti, neprevidnosti ali pomanjkanja znanja izgubi nadzor nad svojim vozilom in pade ali trči brez vpliva drugega udeleženca. "To je še en dokaz, da vozniki enoslednih vozil pogosto precenijo svoje sposobnosti in podcenjujejo nevarnosti na cesti," izpostavijo na Agenciji za varnost prometa (AVP).
Do štirikrat večje tveganje za nastanek prometnih nesreč
Kot je v izjavi za medije pojasnil Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, po nekaterih raziskavah vožnja z motornim kolesom prinaša tudi do štirikrat večje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dokazano za od 12 do 20 odstotkov večje tveganje za nastanek prometne nesreče prinašajo tudi višje temperature, opozarjajo na AVP.
Usodna kombinacija
Ker smo na višku motoristične sezone, se večini voznikov motornih koles zdi, da že imajo optimalni občutek za vožnjo, zato vozijo nekoliko bolj tvegano, kar se kaže tudi v tem, da pogosto prekoračijo omejitev hitrosti. Ta še vedno ostaja najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Sledita vožnja po napačni strani oziroma v napačni smeri ter neupoštevanje pravil o prednosti, pri čemer je pogosto prisoten tudi alkohol, navajajo na Policiji.
Vožnja pod vplivom alkohola ostaja pri motoristih velika težava. Podatki kažejo, da je bil letos alkohol prisoten v približno sedmih odstotkih vseh prometnih nesreč z udeležbo motoristov. "Alkohol zmanjšuje zbranost in podaljšuje odzivni čas, zato je kombinacija motocikla in alkohola posebej tvegana. Brez jasne presoje in hitrih refleksov motorist na cesti praktično nima možnosti, da bi se izognil nevarnosti," opozorijo na AVP.
"Črn dan na slovenskih cestah: v nesreči umrl 19-letni motorist." "Umrl je 18-letni voznik motornega kolesa." "Umrl je 50-letni motorist". "Slovenske ceste vzele še eno življenje: umrl je 48-letni motorist." Takšni naslovi letos prepogosto polnijo naslovnice slovenskih medijev.
Ni prostora za napake
Ena izmed stvari, ki lahko odloča tudi o življenju in smrti, je uporaba oziroma neuporaba zaščitne čelade. Neodgovorna odločitev, da si na glavo ne nadenejo čelade, je bila letos usodna za dva mopedista in enega potnika na mopedu. "Z motorjem na cesti ni prostora za nepremišljene napake – vsaka je lahko usodna," poudarjajo na AVP.
Rezultati raziskave v okviru mednarodnega projekta Trendline 2024, ki ga sofinancira Evropska komisija, so spodbudni. Na terenu so opazovali stanje prometne varnosti v Sloveniji, ki med ključnimi kazalniki vključuje tudi uporabo zaščitne opreme pri motoristih in mopedistih:
- 99,8 odstotka motoristov in 97,2 odstotka mopedistov uporablja zaščitne čelade,
- na avtocestah je uporaba čelad skoraj popolna, med mopedisti v naseljih pa je delež nekoliko nižji (97,7 odstotka),
- med mlajšimi vozniki (pod 18 let) na mopedih je uporaba čelad nekoliko nižja (94,8 odstotka).
Pred vsako vožnjo preverite tehnično brezhibnost motornega kolesa (zavore, pnevmatike, luči, verigo in druge vitalne dele). Le brezhiben motor vam lahko zagotavlja pričakovane vozne lastnosti.
Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih drog. Vaši odzivi in presoja se pod vplivom substanc močno poslabšajo, kar je na motorju recept za katastrofo.
Vedno uporabljajte zaščitno čelado in drugo motoristično opremo (ščitniki, jakna, rokavice, primerna obutev). Tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim motorjem (do 25 km/h) ne podcenjujte pomena zaščitne opreme – ob padcu vas lahko reši pred hudimi poškodbami.
Ne vozite prehitro. Prevelika hitrost bistveno poveča verjetnost padca ali trčenja, podaljšuje zavorno pot in zmanjša čas za odziv. S prehitro vožnjo lahko presenetite druge voznike, ki vas morda sploh ne pričakujejo. Vedno prilagodite hitrost razmeram in omejitvam.
Vedno vozite s prižganimi lučmi in po možnosti nosite odsevni brezrokavnik ali oblačila živih barv. Boljša vidnost pomeni, da vas bodo drugi vozniki hitreje opazili – vidnost je ključni element varnosti v prometu.
Posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da vas vozniki teh ne spregledajo. Prav tako pazite pri vožnji ob večjih vozilih (tovornjakih, avtobusih) in se jim ne približujte preveč izza boka ali ob boku, da ne padete v njihov mrtvi kot. Če vas voznik tovornjaka ne more videti v ogledalu, pomeni, da ste zanj nevidni!
V ovinkih preudarno. Pri nagibanju skozi ovinek pazite, da s telesom ali motociklom ne prečkate ločilne črte na sredini vozišča. Nenaden premik čez sredino lahko pomeni čelno trčenje z nasproti vozečim vozilom.
Na pot se raje odpravite v skupini kot sami. Več motoristov skupaj je praviloma bolje vidnih, poleg tega lahko skupina poskrbi za večjo disciplino in medsebojno pomoč v primeru težav. Nikakor se ne preizkušajte ali tekmujte med seboj – ceste niso prostor za dirke.
Bodite pozorni na stanje cestišča. Neravnine, pesek, mokro ali spolzko cestišče – vse to so pogoste pasti za motoriste. Če opazite takšne razmere, zmanjšajte hitrost in vozite še posebej previdno.
Preizkušanje motorja in svojih sposobnosti izvajajte na varnem poligonu, ne na javnih cestah. Hitro pospeševanje, ekstremno nagibanje v ovinkih in druge veščine raje povadite v nadzorovanem okolju (na tečaju varne vožnje ali poligonu). Na cesti so situacije preveč nepredvidljive za takšne poskuse.
Vlagajte v svoje znanje. Priporočljivo je, da se občasno udeležite dodatnih usposabljanj in kondicijskih voženj za motoriste. Tako obnovite svoje znanje in veščine, hkrati pa se seznanite z največjimi pastmi, kot so prehitro polaganje ovinkov, izsiljevanje prednosti in nečisto ali mokro cestišče. Več znanja pomeni več varnosti in samozavesti na cesti.
Pred vsako vožnjo ocenite svoje psihofizično stanje. Že blaga utrujenost, slaba volja ali neprespanost lahko kritično vplivajo na sposobnost osredotočanja na vožnjo in upočasnijo odzivni čas v kritičnih trenutkih, ko se je treba odzvati v delčku sekunde. Pri daljših vožnjah poskrbite za redno hidracijo (uživajte brezalkoholne ali izotonične napitke) in si vzemite dovolj časa za počitek.
Vozite strpno in defenzivno. To pomeni, da predvidevate nevarnosti in ste se na cesti pripravljeni pravočasno odzvati. Med vožnjo bodite tudi pozorni na opozorilne table ob cesti, ki so namenjene prav vam, in njihova navodila dosledno upoštevajte. Le psihično in fizično dobro pripravljen motorist, ki vozi preudarno, lahko varno uživa v vožnji in se izogne nevarnim situacijam.
V okviru nacionalnega programa na AVP izvajajo preventivne akcije, sodelujejo z motoklubi in Policijo, pripravljajo izobraževalne vsebine ter razvijajo posebne delavnice varne vožnje. "Naš cilj je jasen – zmanjšati število nesreč in rešiti čim več življenj," izpostavijo na AVP.