Avtor:
K. M.

Četrtek,
8. 1. 2026,
16.02

Osveženo pred

2 minuti

Četrtek, 8. 1. 2026, 16.02

2 minuti

Nove šokantne podrobnosti tragedije v Crans Montani: lastnica bežala z blagajno v rokah?

Avtor:
K. M.

Carns Montana | Smrtonosen požar so, kot smo že pisali, najverjetneje zanetile iskre iz tortnih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. | Foto X/@PaulTrismuth

Smrtonosen požar so, kot smo že pisali, najverjetneje zanetile iskre iz tortnih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca.

Foto: X/@PaulTrismuth

Po grozljivi tragediji v švicarskem klubu v Crans Montani, v kateri je umrlo 40 ljudi, 119 pa je bilo poškodovanih, na dan prihajajo nove šokantne podrobnosti. Nadaljnja preiskava, ki zajema tudi pregled nadzornih kamer, naj bi pokazala, da je lastnica Jessica Moretti z blagajno v roki bežala z gorečega prizorišča, poročajo tuji mediji.

Po poročanju italijanskega časopisa La Repubblica je Moretti namesto, da bi pomagala ujetim gostom, reševala blagajno z denarjem. Smrtonosen požar so, kot smo že pisali, najverjetneje zanetile iskre iz tortnih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca.

Kaj prikazuje posnetek?

Trditev, da je lastnica pobegnila z denarjem, medtem ko so bili gostje v plamenih, je potrdilo več prič. Glede na dosedanjo rekonstrukcijo je bila 40-letna Jessica Moretti v času požara v klubu, njen mož in solastnik Jacques Moretti pa v drugem lokalu. Sama je utrpela opekline na eni roki.

Posnetek ulične kamere, ki ga policija natančno preučuje, naj bi prikazoval Morettijinega sina iz prvega zakona, ki je v notranjosti poskušal razbiti pleksi steklene plošče, da bi osvobodil ujete goste, medtem, ko je njegova mama pobegnila na varno - z blagajno v rokah.

Če bo posnetek potrjen kot pristen, bi lahko ta podrobnost znatno poslabšala Morettijin pravni položaj. Zakonca Moretti sta že pod preiskavo zaradi uboja iz malomarnosti, povzročitve hudih telesnih poškodb in požiga, Jessica pa bi se zdaj lahko soočila še z obtožbo opustitve pomoči osebam v nevarnosti.

Lastnika vedela za nevarnost

Švicarska tožilka Béatrice Pilloud prav tako preučuje možnost zaostritve obtožnice. Več elementov kaže, da sta se lastnika zavedala ogromnega tveganja. Preiskava je doslej razkrila številne nepravilnosti: od zaklenjenih zasilnih izhodov in pomanjkanja gasilnih aparatov do dejstva, da klub sploh ni imel požarnega alarma.

To kaže, da so lastniki za nevarnost vedeli že leta, a niso storili ničesar. Dodatno breme za Jacquesa Morettija je njegova kriminalna preteklost v Franciji, kjer je bil obsojen zaradi zvodništva, ugrabitve in goljufije.

Prikrivanje

Poleg ogrožanja gostov so lastniki obtoženi tudi uničenja dokazov. Odvetnik nekaterih družin žrtev Romain Jordan trdi, da sta bila klubska profila na Facebooku in Instagramu zaprta med tretjo in šesto uro zjutraj, medtem ko je reševalna akcija še potekala. Meni, da gre za "nenavadno" potezo, ki kaže, da jim je "takoj prišlo na misel vprašanje varnosti".

Odgovornost sega tudi na lokalne oblasti. Župan Crans-Montane Nicolas Feraud je priznal, da klub celih pet let ni opravil varnostnega pregleda, čeprav bi se takšni pregledi morali izvajati vsako leto.

žrtve Crans Montana tragedija požar
