Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
3. 1. 2026,
13.10

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
tragedija požar Crans Montana

Sobota, 3. 1. 2026, 13.10

1 ura, 25 minut

Po požaru v Crans-Montani identificirali prve smrtne žrtve

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
po požaru v Crans Montani | Foto Reuters

Foto: Reuters

Dva dni po uničujočem požaru na novoletni zabavi v baru v švicarskem smučarskem letovišču Crans-Montana je policija identificirala prve štiri od 40 smrtnih žrtev. Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Švicarska policija je danes sporočila, da so preiskovalci identificirali posmrtne ostanke 21-letne ženske, 18-letnega moškega ter 16-letnega dekleta in 16-letnega fanta. Vsi so švicarski državljani. Trupla so že predali družinam, medtem ko identifikacija drugih žrtev še poteka, so še navedli.

Polovico poškodovanih bodo zdravili v tujini

Od 119 poškodovanih so jih do petka identificirali 113, med njimi 71 Švicarjev, 14 Francozov, 11 Italijanov, štiri Srbe ter posameznike iz drugih držav, poroča DPA. po požaru v Crans Montani | Foto: Reuters Foto: Reuters Skoraj polovico poškodovanih bodo zdravili v tujini, je danes sporočil švicarski zvezni urad za civilno zaščito. Do nedelje bodo v tujino prepeljali 50 pacientov, pri čemer jih bodo sprejele bolnišnice v Franciji, Italiji, Nemčiji in Belgiji.

Nekateri poškodovani z opeklinami na več kot 70 odstotkih telesa

Vodja centra za opekline v otroški bolnišnici v Zürichu Kathrin Neuhaus je za javno radiotelevizijo SRF povedala, da tam zdravijo pet mladoletnikov. Nekateri imajo opekline na več kot 70 odstotkih telesa.

po požaru v Crans Montani | Foto: Reuters Foto: Reuters Med državami, ki so ponudile zdravljenje poškodovanih v svojih bolnišnicah, je tudi Slovenija.

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so za STA v petek pojasnili, da je Švica prek mehanizma Evropske unije za civilno zaščito zaprosila za pomoč pri zdravljenju pacientov z opeklinami. Ali se je odzvala na ponudbo Slovenije, z ministrstva še niso odgovorili.

Jaques in Jessica Moretti
Novice Po tragediji se je oglasil lastnik bara Le Constellation
Crans Montana
Novice Švica: Vemo, kaj je krivo za katastrofo v Crans Montani
Švica žalovanje
Novice Švica žaluje: to je novo glede umrlih
Crans Montana, Švica
Novice Grozljivka v Crans-Montani: ena od najhujših tragedij v zgodovini Švice
tragedija požar Crans Montana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.