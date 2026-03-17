Parada New York požar

Torek, 17. 3. 2026, 17.10

Velik požar zajel streho nebotičnika v središču New Yorka

Manhattan, New York, požar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Newyorški gasilci se borijo s požarom, ki se je razvil na eni izmed streh visoke poslovne stavbe v središču Manhattna. Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo plamene in oblak črnega dima, ki se vali s strehe nebotičnika na ulici East 43rd Street v New Yorku, med peto avenijo in avenijo Madison. Požar na strehi se je razvil le nekaj blokov stran od parade ob dnevu svetega Patrika.

Požar v središču Manhattna se je razvil v bližini začetka parade ob dnevu svetega Patrika, ki danes poteka v New Yorku. Viri iz gasilske službe so razkrili, da je ogenj zajel sistem HVAC na strehi osemnadstropne stavbe. Stavbo so evakuirali, gasilci pa so se med akcijo prebili do vrha stavbe, da bi pogasili požar.

Oblasti v New Yorku ocenjujejo, da se na paradi ob dnevu svetega Patrika ob Peti aveniji zbere okoli dva milijona ljudi. Po požaru so oblasti prebivalce in obiskovalce obvestile, da lahko pričakujejo večje prometne zamude, zapore cest in motnje v javnem prevozu, saj so na tem območju prisotne reševalne službe.

Poškodovanih v akciji ni bilo.

