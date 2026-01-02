Švica: Vemo, kaj je krivo za katastrofo v Crans Montani

Švicarske oblasti so danes sporočile, da so četrtkov smrtonosen požar v klubu v Crans Montani najverjetneje zanetile iskre iz tortnih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Identifikacija 40 smrtnih žrtev medtem še poteka, doslej pa so identificirali 113 od skupno 119 poškodovanih.

Državna tožilka kantona Valais, kjer leži Crans Montana, Beatrice Pilloud je na novinarski konferenci sporočila, da vse kaže na to, da je požar izbruhnil zaradi isker iz omenjenih tortnih fontan in kresničk oziroma t.i. prskalic, ki so bile nameščene na steklenicah šampanjca, ki so jih premaknili preblizu stropa.

The blaze was sparked by sparklers on champagne bottles — a stunning and tragic detail in a disaster that has left around 40 people dead and at least 115 injured, many critically, according to Swiss police. pic.twitter.com/tWN9gkDFhQ — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 2, 2026

Ključni so bili videoposnetki iz kluba

Požar se je zelo hitro razširil, je dejala po poročanju britanskega BBC. Dodala je, da so pridobili in analizirali videoposnetke ter opravili pogovore z več ljudmi, tudi s francoskima upravnikoma bara Constellation ter tistimi, ki so uspeli zbežati pred ognjenimi zublji. Pomagali so jim pri ugotavljanju, kdo vse je bil v baru med požarom, je pojasnila.

Na novinarsko vprašanj glede tortnih fontan, ki so jih uporabili v baru, je dejala, da jih lahko vsak kupi v trgovini in da bodo v preiskavi ugotavljali, ali so ustrezne za uporabo v zaprtih prostorih. Preiskujejo tudi, ali je bila pena na stropu nameščena v skladu s pravili.

Predsednik kantona Mathias Reynard, ki je na novinarski konferenci znova potrdil 40 smrtnih žrtev, je sporočil, da "so ali bodo okoli 50 poškodovanih prepeljali na zdravljenje v države članice EU, ki imajo bolnišnice, specializirane za zdravljenje hudih opeklin". Foto: Reuters

Identificirali so že 113 poškodovancev, umrlih še ne

Načelnik policije v kantonu Frederic Gisler pa je sporočil, da so uradno identificirali 113 od skupno 119 poškodovanih. Med njimi je 71 Švicarjev, 14 Francozov, 11 Italijanov, štirje Srbi ter po en državljan Belgije, Luksemburga, Poljske in Portugalske.

Identifikacija šestih poškodovanih še poteka, je dodal in povedal, da državljanstvo skupno 14 poškodovanih še ni znano in da bi se omenjeni podatki lahko še spremenili.

Identifikacijo 40 smrtnih žrtev je izpostavil kot prednostno nalogo, za katero pa je potreben čas in v kateri sodeluje več drugih držav.

Slovenija po nesreči v Crans Montani Švici ponudila pomoč



Slovenija se je po četrtkovem smrtonosnem požaru v smučarskem letovišču Crans Montana odzvala na prošnjo Švice za mednarodno pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito in ji ponudila možnost pri oskrbi poškodovanih z opeklinami, so danes za STA sporočili z zunanjega ministrstva.

Smrtnih žrtev je uradno 40

Predsednik kantona Mathias Reynard, ki je na novinarski konferenci znova potrdil 40 smrtnih žrtev, je sporočil, da "so ali bodo okoli 50 poškodovanih prepeljali na zdravljenje v države članice EU, ki imajo bolnišnice, specializirane za zdravljenje hudih opeklin". Specialisti iz članic že tudi pomagajo zdravnikom v regije Valais, je dejal. Še posebej se je zahvalil sosednji Franciji in omenil, da se nekaj poškodovanih že zdravi v Italiji.

Napovedal je, da bo v Crans Montani 9. januarja potekala spominska slovesnost. Na spletni strani pa bodo v soboto odprli žalno knjigo za vse, ki želijo izraziti podporo prizadetim, je dodal.