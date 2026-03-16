Trumpov načrt: nihče vam še noče povedati tega

Načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa je zelo jasen: razbiti EU, da bi lažje izsiljeval posamezne evropske države. Pri uresničitvi tega načrta Washington stavi zlasti na desne populistične stranke v posameznih članicah EU.

Da bo skušala Trumpova administracija razbiti EU, je jasno že od novembra lani, ko je luč sveta ugledala nova ameriška strategija nacionalne varnosti (NSS).

Razbitje EU: Trump stavi na populistično desnico

Kot države, s katerimi bi moral Washington tesno sodelovati v projektu razbitja EU, so v NSS navedene Italija, Avstrija, Madžarska in Poljska. Gre za države, ki imajo močne desne populistične stranke.

O ameriškem načrtu razbitja EU je pred dnevi v intervjuju za Financial Times spregovorila tudi visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas.

EU hočejo uničiti, ker je premočna za Trumpa

"Vsi morajo razumeti, da so ZDA zelo jasno povedale, da želijo razdeliti Evropo. Ne marajo Evropske unije. /…/ Ne marajo, ko smo skupaj, ker smo skupaj enako močni," je med drugim povedala Kallasova.

ZDA ne marajo EU, ker je povezana EU enako močna kot ZDA, trdi Kaja Kallas. Foto: Guliverimage

Da bi članice EU, če bi EU razpadla, bile izpostavljene večjim ameriškim pritiskom, nam dobro pokaže primer Švice. Čeprav gre za državo, ki ni nenaklonjena ZDA in je bolj kot ne politično tradicionalno desno usmerjena, ji je Donald Trump lani avgusta naložil kar 39-odstotne carine (Evropski uniji pa "le" 15-odstotne). Pozneje je svoje grožnje Švici omilil, bo pa Švica za nižje carine ZDA najverjetneje morala bolj popustiti v trgovinskih pogajanjih.

Trump bi posamezne evropske države lažje stisnil v kot

Čeprav je Švica ena najbogatejših držav na svetu, je premajhna, da bi jo Trump resno jemal. To bi se najverjetneje zgodilo tudi z zdajšnjimi članicami EU, če bi ta povezava razpadla. Trump bi v tem primeru evropske države z lahkoto stisnil v kot. Lažji bi bil tudi načrt ameriške priključitve Grenlandije.

Skorajda malce sprevrženo je, da ta načrt razbitja EU poteka pod sloganom Naredimo Evropo spet veliko (Make Europe great again). Takšna Evropa seveda ne bi bila velika, ampak šibka, nekakšna kolonija ZDA.

Slovo evropskih institucij v primeru razpada EU

Razpad EU bi seveda pomenil tudi slovo skupnih institucij, kot sta Evropski parlament in Evropska komisija. Tudi Evropska centralna banka (ECB) in skupna evropska valuta bi postali zgodovina. Nič več tudi ne bi bilo denarja iz evropskih skladov za neto prejemnice.