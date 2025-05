Trumpovo udrihanje po državi, ki jo imajo Slovenci za zgled

Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje, da bo njegov izvršni ukaz, ki ga je podpisal v ponedeljek, znižal cene zdravil v ZDA za od 30 do 80 odstotkov. Zaradi tega ukrepa so zelo zaskrbljeni tudi v Švici, ki ima močno farmacevtsko industrijo.

Švicarski gospodarski minister Guy Parmelin, ki je po sistemu rotacije tudi predsednik Švice in s tem tudi na čelu švicarske izvršilne oblasti, je v pogovoru za švicarski medij Watson dejal, da se je vedelo, da bo Donald Trump skušal znižati cene zdravil.

Švicarji preučujejo Trumpov izvršni ukaz

Kot pravi Parmelin, še ne poznajo podrobnosti Trumpovega izvršnega ukaza, a bo zagotovo vplival na švicarsko farmacevtsko industrijo. Kakšni bodo vplivi, je za zdaj težko oceniti. Več se bo vedelo, ko bo Trumpov izvršni ukaz analiziralo švicarsko državno tajništvo za gospodarstvo (Seco), ki deluje v okviru švicarskega gospodarskega ministrstva.

"Seveda je stanje farmacevtske industrije signal za naložbe, kar je lahko škodljivo za razvoj Švice. Toda treba je razlikovati med (Trumpovimi, op. p.) besedami in konkretnimi besedili. Upoštevati je treba tudi druge parametre, kot so napovedane naložbe farmacevtskih podjetij v ZDA," poudarja Parmelin.

Švicarski predsednik napoveduje, da bodo tudi cene zdravil del trgovinskih pogajanj z Američani.

Trumpov dan osvoboditve je bil črn dan za Švico

Trump je Švico s svojo carinsko vojno, ki jo je sprožil na t. i. dan osvoboditve 2. aprila letos, še posebej hudo udaril, saj ji je naložil kar 32-odstotne "vzajemne" carine (te je pozneje Trump začasno odložil za 90 dni). Za EU, na primer, je Trump naložil "le" 20-odstotne carine. To pomeni, da je Švica evropska država, ki ji je Trump naložil najvišje carine.

Švica sploh nima carin na ameriško blago, a ji je Donald Trump kljub temu 2. aprila naložil zelo visoke "vzajemne" oziroma kaznovalne carine. Trump tudi očita Švici, da izplačuje subvencije, s čimer naj bi izkrivljala trg. Švica po zagotovilih švicarskega predsednika Guya Parmelina ne subvencionira svoje industrije. Foto: Guliverimage

To Trumpovo udrihanje po Švici s t. i. vzajemnimi carinami je še toliko manj razumljivo, ker Švica sploh nima carin na uvoz ameriškega blaga. Trumpa seveda v resnici ne motijo švicarske carine na ameriške izdelke, ki jih ni, ampak velik trgovinski primanjkljaj, ki ga ima ZDA s Švico.

Švicarski presežek z Američani

Leta 2023 je imela Švica v menjavi z ZDA trgovinski presežek v višini 34,3 milijarde švicarskih frankov (36,7 milijarde evrov). ZDA so država, s katero ima Švica največji trgovinski presežek.

Glavni del izvoza v ZDA predstavljajo prav farmacevtski izdelki, lani so Švicarji v ZDA izvozili za skoraj 32 milijard evrov zdravil. V okviru švicarske farmacevtske industrije deluje tudi ljubljanski Lek, ki ga je leta 2002 prevzelo švicarsko podjetje Novartis. Prav zaradi farmacije je Švica v zadnjih letih postala največji slovenski trgovinski partner.

Dogovor med Švico in ZDA še ta teden?

Švica se je prebila na vrh čakalne vrste za trgovinski sporazum z ZDA, je v ponedeljek dejal ameriški minister za finance Scott Bessent, ki je medijem v Ženevi povedal, da do nedelje pričakuje pismo o nameri Švice.

Švica ima z ZDA zelo velik trgovinski presežek, kar je seveda Trumpu trn v peti. V ZDA Švicarji največ izvažajo farmacevtske izdelke. Pomembno izvozno blago so seveda tudi švicarske ure. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Švica je sicer pretekli teden gostila trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko. Ti so se končali z napovedjo o medsebojnem znižanju carin, ki so bile uvedene od 2. aprila letos naprej.

Švicarji se pogovarjajo z Američani in Kitajci

Preden so sprejeli obe strani, so se švicarski uradniki v petek sestali z Bessentom in njegovo ekipo ter s kitajskim podpredsednikom He Lifengom, da bi razpravljali o lastnih trgovinskih težavah z Washingtonom, piše Reuters.