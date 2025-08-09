Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
13.10

35 minut

Sobota, 9. 8. 2025, 13.10

35 minut

V streljanju na newyorškem Times Squaru trije ranjeni

A. P. K., STA

Times Square | Napadalec je ustrelil tri ljudi, stare 18, 19 in 65 let.

Napadalec je ustrelil tri ljudi, stare 18, 19 in 65 let.

Foto: Reuters

V streljanju na Times Squaru v New Yorku so bili danes ranjeni trije ljudje. Vse so hospitalizirali, njihovo stanje pa je po navedbah oblasti stabilno. Policija je napadalca aretirala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Incident se je zgodil ob približno poldrugi uri po lokalnem času v nočnem vrvežu na priljubljenem Times Squaru v središču Manhattna. Napadalec je ustrelil tri ljudi, stare 18, 19 in 65 let.

Drugi krvavi incident v kratkem času

To je že drugi krvavi incident na Manhattnu v kratkem času. Konec julija je moški v nebotičniku na Manhattnu ustrelil in ubil štiri ljudi ter nato še sebe. Po poročanju medijev je bil to najsmrtonosnejši napad s strelnim orožjem v metropoli v 25 letih.

