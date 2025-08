Streljanje v ameriški vojaški bazi: pet vojakov ranjenih

Pet ameriških vojakov je bilo ranjenih v streljanju, ki se je danes zgodilo v vojaški bazi Fort Stewart v zvezni državi Georgia, so potrdile oblasti. Po uradnih informacijah so napadalca aretirali in ni več nevarnosti. Kljub temu so deli baze še vedno pod blokado.

Pet vojakov je bilo ranjenih v streljanju, ki se je zgodilo na območju 2. oklepne brigade v vojaški bazi Fort Stewart v ameriški zvezni državi Georgia, so potrdile oblasti.

Servicemembers seeking shelter as there is an active SH**TER situation at Fort Stewart.🙏pic.twitter.com/TkxplCnL3h — Wall Street Mav (@WallStreetMav) August 6, 2025

Napadalca so aretirali ob 11.35 po lokalnem času, baza pa je sporočila, da za skupnost ni več nevarnosti.

Ranjene vojake so oskrbeli na kraju dogodka in jih nato prepeljali v bolnišnico. Preiskava še poteka, oblasti pa še niso razkrile nobenih dodatnih podrobnosti

Obveščen tudi Trump

Tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt je na omrežju X zapisala, da so predsednika Donalda Trumpa obvestili o streljanju. "Bela hiša še naprej spremlja stanje," je dodala.

Guverner ameriške zvezne države Georgia Brian Kemp je dejal, da so v stalnem stiku z organi pregona na terenu. "V mislih in molitvah smo z žrtvami, njihovimi družinami in vsemi, ki opravljajo vojaški poklic."