Vroča športna novinarka v kopalkah pozirala na jahti

Atraktivna športna novinarka Diletta Leotta uživa v vročih poletnih dneh. Na družbenem omrežju Instagram je objavila serijo fotografij v kopalkah in pokazala svojo izklesano postavo. Videz je dopolnila z naglavno ruto v isti barvi, kot je njen bikini.

Fotografije, ki so nastale na jahti, so navdušile njene sledilce. Objava je v eni uri zbrala več kot sto tisoč všečkov, tudi komentarjev ni manjkalo. "Čudovita si," "Ne najdem nobenega pridevnika za to," "Osupljiva lepotica v modrem," se glasijo le nekateri od njih.

Italijanka, ki velja za eno najlepših športnih novinark, je poročena z nemškim nogometašem Lorisom Kariusom, s katerim imata hčerko Ario. Leotta je hčerko rodila prav na svoj 32. rojstni dan.