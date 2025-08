Proti znanemu hrvaškemu pevcu vložena obtožnica, v njej razkriti številni incidenti

Hrvaško državno tožilstvo DORH (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske) je proti znanemu hrvaškemu pevcu po poročanju hrvaških medijev zaradi nasilja v družini nad ženo in mladoletnim otrokom vložilo obtožnico. Ta ga bremeni številnih incidentov, ki so se zgodili v letih 2021 in 2022, tožilstvo pa za obtoženega zahteva enotno zaporno kazen dveh let.

Zaradi nasilja v družini nad ženo in mladoletnim otrokom je Občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu proti znanemu hrvaškemu pevcu vložilo obtožnico.

Zloraba je glede na dokumente v obtožnici trajala skoraj dve leti, pevec pa je obtožen, da je od začetka leta 2021 do oktobra 2022 svojo ženo vsak dan pred njunim otrokom žalil z žaljivimi besedami, kot sta "kurba" in "prešuštnica", ter preklinjal njeno mater, so poročali hrvaški mediji.

V obtožnici navedenih več konkretnih incidentov

V obtožnici je med drugim navedenih več konkretnih incidentov. Tako naj bi znani pevec maja 2021 ženo in otroka posedel za kuhinjsko mizo in nanjo položil nož, da bi ju ustrahoval. Žena je poskušala zapustiti stanovanje, a je zaklenil vhodna vrata. Kot navaja drugi primer, ji je na hodniku stanovanja potisnil prste v ušesa in jih stisnil, na kazalcu pa je imel dolge nohte, piše v obtožnici.

Dogajanje se je po navedbah Indexa zaostrilo po tem, ko je žena vložila zahtevo za ločitev in si našla novega partnerja. Portal Index je navedel še nekaj hudih primerov. Septembra 2022, ko se je njegova partnerka vrnila s plaže, ji je pred otrokom povedal, da je "kurba" in da se je "na morju j...". Otroku je pokazal tudi svoje genitalije in plešo na vrhu glave, češ da je to povzročil testosteron in da je "normalno, da ima ljubico, ker žena noče seksati z njim".

Obtožencu odredili previdnostne ukrepe

Po besedah žene je bil njun odnos napet že prej, vrhunec pa je napetost dosegla leta 2021, ko so žaljivke postale del vsakdanjika. V času trajanja kazenskega postopka so obtožencu odredili previdnostne ukrepe, vključno s prepovedjo približevanja, prepovedjo vzpostavljanja in vzdrževanja razmerja z ženo ter odstranitev iz doma.

Državno hrvaško tožilstvo za obtoženega zahteva enotno kazen dveh let zapora, od tega eno leto nepogojno, drugo pa pogojno s preizkusno dobo treh let, je še poročal Index.