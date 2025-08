Že dolgo je znano, da slovenski košarkarski biser Luka Dončić rad vsaj delček svojega dopusta preživi na Hrvaškem, natančneje v mestu Punat na jugu otoka Krk. Zdaj so hrvaški mediji razkrili, da je Slovenec skoraj ves junij in julij preživel v Punatu, kjer je treniral v šolski telovadnici ter se družil z domačini. Prav v omenjeni telovadnici je posnel tudi fotografijo za naslovnico revije Men's Health.

Luka Dončić je po poročanju Jutarnjega lista večino svojih poletnih počitnic preživel v mestu Punat na Krku in v kampu Pila. Znano je, da Dončić vsako leto dopustuje v kampu, kjer je pri 13 letih tudi spoznal svojo zaročenko Anamario Goltes.

V zadnjem letu se je v življenju Dončića spremenilo veliko stvari, med drugim se je februarja iz kluba Dallas Mavericks preselil v klub Los Angeles Lakers, v končnici je zaigral ob boku LeBrona Jamesa in pred dnevi podpisal astronomsko pogodbo s klubom iz mesta angelov. Hrvate pa navdušuje podatek, da se Dončić kljub vsem spremembam vsako leto znova vrača k njim. Kot poročajo, je letos v športni dvorani v Punatu med poletnimi počitnicami pilil svojo formo in si izklesal postavo. To pa še ni vse.

Osnovna šola v Punatu (Područna škola Punat) Foto: Google Maps/posnetek zaslona

Fotografije za naslovnico svetovno znane revije posnel v telovadnici v Punatu

Razkrili so tudi, da Dončić v šolski telovadnici v Punatu ni samo ohranjal forme, ampak tudi posnel fotografije, ki so krasile naslovnico svetovno znane revije Men's Health in prikazale njegovo veliko preobrazbo.

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

Ko je Dončiću upravitelj telovadnice Aljo Huremović za prvi trening izročil ključe šolske telovadnice, ni vedel, kdo je to. "Letos in lani sem mu odprl vrata, šele kasneje so mi povedali, kdo je to. Je prijazen, preprost fant, nikoli si ne bi mislili, da je tako znan," je povedal za Jutarnji.

Pred telovadnico v Punatu žogo v obroč redno meče 16-letni Slovenec Boj Junek iz Ljubljane, ki košarke sicer ne trenira, a jo obožuje, vse poletje pa preživi na hrvaškem otoku. Tudi on je navdušen nad Dončićem, za omenjeni portal pa je povedal, da je Lukov trening v šolski telovadnici v Punatu dobra reklama za šolo in šport nasploh.

Foto: Google Maps/posnetek zaslona

"Verjamem, da bo to motiviralo učence, da se bodo tudi sami ukvarjali s športom. Pogosto sem tukaj, zato sem bil verjetno tudi takrat, ko je treniral v notranjosti. Luka je moj navdih. Ko sem šel mimo, sem videl, kako je plaval v bazenu pred svojo novo hišo. Dvomim, da je mogoče dobiti avtogram od njega, ampak če bi ga, bi bilo super," je o svojem svetovno znanem rojaku povedal mladi Slovenec.

Dončićeva parcela v kampu v Punatu, kjer po poročanju Jutarnjega naj ne bi več bival med poletjem, kljub temu pa je še vedno stalni gost kampa in pogosto ga vidijo v njegovi okolici. Foto: Siol.net

Dončić rad obišče priljubljeni bar ob plaži in je nezahteven gost

"Lahko bi šel kamorkoli na svetu, a prihaja k nam," so ekipi Jutarnjega lista dejali mnogi, s katerimi so se pogovarjali ob obisku Punata. Drugi domačini in obiskovalci so s pripovedmi o Dončiću bolj skopi, saj skrbno varujejo zasebnost zvezdnika. Kot so povedali natakarji iz bara Orao, se Dončič pri njih večkrat ustavi na zgornji terasi, kjer običajno spije dolgo kavo ali kavo z mlekom, rad pa ima tudi brizganec. Včasih se ustavi tudi kdo z otrokom, ki ga nato prosi za fotografijo in avtogram, slovenski košarkar pa ni še nikoli nikogar zavrnil. Poleg bara Orao naj bi Dončić rad zahajal tudi v nočni klub Onyx in najbolj znan klub na Krku Diamond.

V Punatu najde svoj mir in zasebnost

Kot dodajajo, Dončić z družino in hčerko Gabrielo počitnic ne preživlja več v kampu, kjer je imel njegov oče eno izmed parcel, ampak v eni izmed nepremičnih, ki naj bi jih po informacijah Jutarnjega imel v Punatu. Kljub temu veliko časa preživi v kampu in je njegov stalni gost.

Punat je priljubljen med Slovenci. To potrjujejo tudi Hrvati, saj pravijo, da je na vsakem koraku mogoče slišati slovenski jezik. Foto: Shutterstock

Hrvati dodajajo, da je Luka, čeprav gre za zvezdnika svetovnega formata, v Punatu svoboden in lahko najde svoj mir, ki si ga ne more privoščiti nihče s podobnim statusom v ZDA.

"Prebivalci Punata smo izjemno veseli, da gospod Dončić že leta prihaja sem na počitnice. Z njim že leta sodelujemo pri uporabi naše telovadnice, kjer trenira, in seveda si želimo, da bi še naprej prihajal v Punat, kjer ima prijatelje in uživa v svojem miru. Zagotovo prihaja zaradi lepote tega kraja, čistoče morja in urejenosti kraja," je za Jutarnji povedal župan Punata Daniel Strčić.

Dončić se je medtem po sponzorskih obveznostih in podpisu nove pogodbe s klubom Los Angeles Lakers že vrnil v Slovenijo, kjer se s soigralci v slovenski reprezentanci pripravlja na bližajoče se evropsko prvenstvo.

