Izklesani Luka Dončić znova navdušil #video

Luka Dončić, ki se bo po napovedih okoli 4. avgusta pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, je v teh dneh v ZDA, saj je glavni obraz kampanje Jordana Branda, turneje The One, ki se je začela v New Yorku. Namen turneje je povezati košarkarsko kulturo v večjih mestih, kot sta Chicago in Los Angeles. Tako se je Slovenec v torek mudil tudi v Dyckman Parku, kjer je s svojo prisotnostjo znova navdušil.

LUKA DONCIC IS READY FOR THE SEASON TO START 🔥pic.twitter.com/j8XmzpK3j8 — NBA Memes (@NBAMemes) July 30, 2025

A če je bila v zadnjih dneh v ospredju predvsem izklesana podoba Slovenca, ki naj bi od konca sezone lige NBA izgubil okoli 14 kilogramov, so bile tokrat vnovič v ospredju njegove košarkarske vrline. Dončić je namreč skupaj z očetom Sašo Dončićem sedel ob igrišču na četrtfinalni tekmi turnirja, ko je ležerno pobral košarkarsko žogo, se naslonil nazaj in jo z eno roko vrgel čez igrišče, žoga pa je ob tem in navdušeni množici pristala v košu.

Posnetek se je hitro razširil tudi na družbenih omrežjih, potem ko je liga NBA objavila trenutek na svojem uradnem računu X, Slovenec pa je ob tem požel številne pohvale na račun svojega "novega" videza in magičnosti košarkarskih spretnosti.

Dončić si je pred tem v ponedeljek ogledal tudi bejzbolsko tekmo med New York Yankees in Tampa Bay Rays. Svojo turnejo po ZDA naj bi zdaj nadaljeval v Chicagu, nato pa še v Los Angelesu, kjer naj bi v začetku avgusta tudi podpisal novo pogodbo z Los Angeles Lakers.

