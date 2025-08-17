Šaljivec Luka Dončić navijaču vzel denar #video

Da ima slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić privržence po vsem svetu, je jasno že dalj časa. Marsikdo bi naredil vse, da bi dobil njegov avtogram, skupno fotografijo ali celo kos opreme. Nič drugače ni bilo v petek v Litvi, ko je pripravljalno srečanje Dončić sicer izpustil, vseeno pa si vzel čas za navijače.

Posnetek posrečenega dogodka ob deljenju avtogramov v dvorani v Šiauliuju sej je hitro znašel tudi na družbenih omrežjih. Na njem Dončić navijaču, ki je želel njegov podpis na bankovec, tega v šali sprva vzame in se pretvarja, da ga bo odnesel s seboj, na koncu pa mlademu litovskemu navijaču izpolni željo in se mu podpiše na kos papirja, ki je zdaj najverjetneje vreden mnogo več kot 20 evrov.

Lithuanian kid asked Luka for signature on 20€ 💶 and Luka pretended he will take the money 🤣 pic.twitter.com/9zD6EwK116 — Luka Updates (@LukaUpdates) August 17, 2025

Dončić je ravno danes prejel tudi zeleno luč za nadaljevanje priprav po poškodbi na sobotni tekmi z Latvijo, tako da se bo po prosti nedelji že v ponedeljek pridružil soigralcem na treningu v Stožicah, kjer nato v torek Slovenijo čaka zadnja domača tekma pred EuroBasketom. Varovanci Aleksandra Sekulića se bodo takrat udarili z Veliko Britanijo, dva dni kasneje pa jih v Beogradu čaka še zadnji preizkus pred prvenstvom, saj se bodov pomerili s Srbijo na čelu z Dončićevim dobrim prijateljem Nikolo Jokićem.