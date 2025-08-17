Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Priprave na EuroBasket 2025

Poškodba ni hujša, Luka Dončić bo že v ponedeljek treniral s soigralci

Luka Dončić | Luka Dončić bo v ponedeljek že treniral s soigralci. | Foto Nebojša Tejić/STA

Luka Dončić bo v ponedeljek že treniral s soigralci.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Po nesrečni poškodbi na tekmi proti Latviji, ko je moral slovenski kapetan Luka Dončić v bolečinah zapustiti parket in se nato nanj ni vrnil, so s Košarkarske zveze Slovenije prišle spodbudne novice, saj so pri krovni košarkarski organizaciji zapisali, da poškodba ni hujša.

"Luka Dončić na tekmi z Latvijo k sreči ni utrpel resnejše poškodbe. Posledica nesrečnega dogodka sredi tretje četrtine je udarnina desnega kolena. Kapetan reprezentance ter soigralci bodo po prosti nedelji v ponedeljek nadaljevali treninge na stoženskem parketu. Reprezentanca bo vadila v polni zasedbi, saj tudi udarci, ki so jih v žaru borbe med tekmo prejeli nekateri igralci, prav tako niso pustili večjih posledic," so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Naj spomnimo, v uvodnih minutah tretje četrtine sobotne tekme z Latvijo, ko so Slovenci delovali povsem razglašeno, se je pod obročem varovancev Aleksandra Sekulića zgodil še neljub dogodek, ko je ob posredovanju v obrambi na Dončićevo koleno padel njegov soigralec Gregor Hrovat. Slovenski kapetan je odšel neposredno v garderobo, nato pa se z obkladkom vrnil na klop za rezerve, kjer je srečanje pospremil do konca. 

Po četrtem porazu na četrti pripravljalni tekmi Slovenijo pred uvodnim dvobojem prvenstva z gostitelji Poljaki čakata še pripravljalni srečanji z Veliko Britanijo (v torek v Stožicah) in Srbijo (v četrtek v razprodani beograjski Areni).

