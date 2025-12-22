Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po dobrih predstavah v severnoameriški ligi NBA v vrhu glasovanja za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone. Po prvi večji anketi stoterice novinarjev ESPN sta sicer najboljša Shai Gilgeous-Alexander in Nikola Jokić.

Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) je bil v glasovanju najboljši, saj ga je 57 novinarjev postavilo na prvo mesto. Skupaj je zbral 865 točk. Drugi je Jokić (Denver Nuggets) z 42 prvimi mesti in 822 točkami. Skupaj sta si razdelila 99 prvih mest v glasovanju novinarjev.

Dončić je na tretjem mestu prejel edino preostalo prvo mesto novinarjev. Zvezdnik Los Angeles Lakers je s povprečjem 35,2 točke, 9,1 podaje ter 8,8 skoka skupaj zbral 432 točk, na glasovnici pa se je znašel pri 95 od 100 glasovalcev.

Glasove za MVP je sicer po prvem delu sezone prejelo 14 košarkarjev. Četrti je Cade Cunningham (Detroit Pistons) z 271 točkami, peti pa Jalen Brunson (New York Knicks) s 106 točkami.