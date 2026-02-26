Oven

Dan bo za samske precej pester, morda celo nor. Na vsake toliko je dobro, da se zdivjate, kajne? Nič ne bo narobe, če boste naredili kakšno neumnost. Verjemite, da se ji boste kasneje še smejali. Vezani pa boste danes pokazali veliko strasti. Sicer bo partner malce presenečen, vendar v pozitivno smer. Zato le v akcijo!

Bik

Vaša močna volja vas bo tudi danes neusmiljeno vodila k cilju. Zmožni boste videti več stvari naenkrat, poiskali boste jedro težav in ne boste nasedali površnim miselnim ukanam. Nakupovali boste in krepko presegli svoje finančne zmožnosti. Glejte, da boste hitro nadomestili izgubo. Nocoj se otresite stresa.

Dvojčka

Ne ustrašite se novic, saj boste kmalu dosegli tisto, kar si želite. Pazite se pasti, ki vam jih bodo nastavljali drugi. Kot glavni razlog bi se lahko izkazala nevoščljivost. V naslednjem tednu pričakujte izboljšanje delovnih okoliščin. Pazite na finance in bodite previdni pri zapravljanju denarja. Načrtujte svojo porabo.

Rak

Zdelo se vam bo, da pričakujete preveč, saj ste si zadali cilj, ki trenutno ni uresničljiv. Spoznanje bo danes morda malce boleče. Ne obupajte. Pred vami je odlično obdobje, zato poizkušajte še naprej. Kmalu pričakujte mamljivo ponudbo. Vsekakor jo boste sprejeli, toda le zato, ker boste želeli nekomu ustreči.

Lev

V teh dneh boste morali priskočiti na pomoč družini. Bližnji družinski član bo imel težave z zdravjem ali s financami. Bodite pripravljeni. Vaša pomoč bo prišla še kako prav. Na delovnem mestu pričakujte zmedo. Pojavila se bo oseba, ki bo skušala prevzeti vaše ideje. Zaščitite svojo intelektualno lastnino.

Devica

Samski boste spoznali, da je neka zadeva za vas prevelik zalogaj in da tega ne boste mogli razrešiti sami. Ker niste na vrhuncu moči, bo današnji dan izredno naporen in težaven. Vezani pa boste začutili izredno povezanost z drago osebo. Prav ta prijateljska naklonjenost vam bo še posebno všeč.

Tehtnica

Obstaja verjetnost dolgoročnega sodelovanja s tujino, zato bodite pripravljeni. Ponujeni vam bodo boljši pogoji, nad katerimi boste navdušeni že danes. Izkušnja vam bo prinesla osebno rast in rast na profesionalnem področju. Privoščite si večer s prijatelji, saj boste tako pozabili na vsakdanje težave.

Škorpijon

Vplivna oseba vam lahko pomaga. Vzpostavite stik z njo, saj vam lahko omogoči boljšo prihodnost in finančno varnost. Če razmišljate o menjavi dela, je sedaj čas, da pomislite na vse osebe, na katere se lahko obrnete. Čutili boste, da pretekle odločitve niso bile najpametnejše. Osredotočite se na prihodnost.

Strelec

Ste mojster duhovnosti in živahnosti. Če bo danes želel kdo z vami govoriti o kakšni težki temi, ga zavrnite, saj boste preveč zaposleni. Ne boste ga zavrnili zato, ker bi prezirali njegove skrbi, a danes bo vaša energija najbolje porabljena v okviru poslovne socializacije. Vaše verbalne spretnosti bodo enkratne.

Kozorog

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem družabnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.

Vodnar

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo vabili na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si zaslužili takšno ravnanje, a nikar se ne obremenjujte s tem.

Ribi

Samskim se obeta srečanje s starim prijateljem ali ljubeznijo iz mladosti. Vezani pa boste nocoj želeli uresničiti svoje želje v ljubezni. Ste oseba, ki želi v življenju doseči popolno varnost. Želite pa si tudi pozornosti. Ne bodite v dilemi in se izpovejte partnerju. Obema se bo odvalil kamen od srca.