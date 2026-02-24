Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
24. 2. 2026,
20.10

Osveženo pred

5 minut

"Našla bom pot nazaj na vrh gore življenja"

Lindsey Vonn: Danes se je začel psihološki boj, ta je lahko temačen, trd, neizprosen

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn je po dveh tednih fizičnega boja danes priznala, da začenja tudi psihološko bitko, ki bo še kako zahtevna, a je odločena, da se vrne na vrh gore življenja. | Foto Guliverimage

Lindsey Vonn je po dveh tednih fizičnega boja danes priznala, da začenja tudi psihološko bitko, ki bo še kako zahtevna, a je odločena, da se vrne na vrh gore življenja.

Foto: Guliverimage

Za ameriško zvezdnico alpskega smučanja Lindsey Vonn sta zahtevna tedna življenja. Po padcu na smuku na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo se je spopadla s fizičnim bojem in prestala več operacij, danes pa se je začel njen psihološki boj. "Vem, da prihajajo težki dnevi, a našla bom pot nazaj na vrh gore življenja," je zapisala.

Sportal Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Zdravnik mi je rešil nogo

Olimpijske igre so se za izkušeno Američanko, ki je imela v Cortini d'Ampezzo velike načrte, končale precej klavrno. Na smuku se je 8. februarja težje poškodovala, prestala več operacij v Italiji, nato še v ZDA, v ponedeljek pa zapustila bolnišnico in sporočila, da jo čaka dolga pot okrevanja. 

41-letnica, ki sledilce na družbenih omrežjih vsak dan obvešča o svojem stanju, se je danes znova oglasila in prvič spregovorila o psihološkem, mentalnem boju.

"Našla bom pot nazaj na vrh gore življenja"

"Danes je bil zahteven dan ... Moj fizični boj se je začel v trenutku, ko sem se poškodovala, psihološki boj pa se je začel danes. Zadel me je kot tona opeke. To je boj, ki sem ga vajena, saj sem ga doživela že velikokrat. Iz vsake poškodbe sem se vedno nekaj naučila. Vsaka me je na različne načine naredila boljšo in močnejšo ..., toda boj misli je lahko temačen, trd in neizprosen," je priznala na omrežju X.

Ob tem je zapisala, da ji je draga oseba rekla, da je "mojstrica psihološke igre življenja". "Ne vem, ali je to res, vem pa, da prihajajo težki dnevi, a našla bom pot nazaj na vrh gore življenja," je odločna Američanka.

 
