Za ameriško zvezdnico alpskega smučanja Lindsey Vonn sta zahtevna tedna življenja. Po padcu na smuku na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo se je spopadla s fizičnim bojem in prestala več operacij, danes pa se je začel njen psihološki boj. "Vem, da prihajajo težki dnevi, a našla bom pot nazaj na vrh gore življenja," je zapisala.

Olimpijske igre so se za izkušeno Američanko, ki je imela v Cortini d'Ampezzo velike načrte, končale precej klavrno. Na smuku se je 8. februarja težje poškodovala, prestala več operacij v Italiji, nato še v ZDA, v ponedeljek pa zapustila bolnišnico in sporočila, da jo čaka dolga pot okrevanja.

41-letnica, ki sledilce na družbenih omrežjih vsak dan obvešča o svojem stanju, se je danes znova oglasila in prvič spregovorila o psihološkem, mentalnem boju.

"Našla bom pot nazaj na vrh gore življenja"

"Danes je bil zahteven dan ... Moj fizični boj se je začel v trenutku, ko sem se poškodovala, psihološki boj pa se je začel danes. Zadel me je kot tona opeke. To je boj, ki sem ga vajena, saj sem ga doživela že velikokrat. Iz vsake poškodbe sem se vedno nekaj naučila. Vsaka me je na različne načine naredila boljšo in močnejšo ..., toda boj misli je lahko temačen, trd in neizprosen," je priznala na omrežju X.

Ob tem je zapisala, da ji je draga oseba rekla, da je "mojstrica psihološke igre življenja". "Ne vem, ali je to res, vem pa, da prihajajo težki dnevi, a našla bom pot nazaj na vrh gore življenja," je odločna Američanka.