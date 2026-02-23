Dončić z nasmeškom: Ste presenečeni, da tokrat nisem bil jaz, kajne?

Košarkarji Boston Celticsov so v nedeljo v dvorani Crypto.com Arena dosegli zmago nad ekipo Los Angeles Lakersov z rezultatom 111:89. Čeprav je bila tekma prve tri četrtine izenačena, so Kelti zadnjo četrtino dobili s 27:18 in tekmo obrnili v svojo korist.

Luka Dončić je bil najboljši posameznik Lakersov s 25 točkami, a je iz igre zadel le devet od 22 metov. Zbral je še pet skokov in tri podaje. Kljub temu je njegova predstava zaostala za njegovimi običajnimi standardi, saj ga je bostonska obramba učinkovito omejila. K porazu Lakersov so pomembno prispevale tudi kar tri tehnične napake. Austin Reaves, Marcus Smart in trener J. J. Redick so prejeli vsak po eno tehnično napako zaradi ugovarjanja sodniškim odločitvam, kar je v ključnih trenutkih prevesilo potek tekme v korist Bostona.

Slovenski as je priznal, da se je med tekmo težko obvladoval. Po tekmi je v smehu dejal: "Ste presenečeni, da tokrat nisem bil jaz, kajne? Potem veste, da je bilo res slabo." S tem se je navezal na svoj sloves igralca, ki pogosto ugovarja sodniškim odločitvam. Temperament mu je v tej sezoni prinesel že 13 tehničnih napak, ob še treh dodatnih pa bi prejel prepoved igranja na eni tekmi.

Dončić in soigralci niso imeli svojega dne. Foto: Reuters

Košarkarji Los Angeles Lakersov so imeli sicer proti Bostonu velike težave, saj so zadeli le 39 odstotkov metov iz igre. Tudi pri skokih so zaostali za Boston Celticsi (39:50). Boston je bil na drugi strani napadalno učinkovitejši, saj je iz igre metal 48-odstotno in zbral 29 asistenc. Jaylen Brown je bil z 32 točkami najboljši strelec tekme, dodal je še osem skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge ter na pričakovanem dvoboju zasenčil Dončića. Lakersi so po tem porazu pri izplenu 34-22.

"Bili so zelo fizični, igrali so odlično obrambo. Biti moramo veliko boljši v napadu, dosegli smo 89 točk, kar nam ni podobno, tako da moramo biti boljši. Kar zadeva povezavo na parketu med meno, Austinom in LeBronom, vsekakor še nismo tam, kjer bi lahko bili, a si prizadevamo za to. Zagotovo pa je potencial velik. Seveda nas odločitve sodnikov frustrirajo. Sodniki dovoljujejo agresivno igro, moramo igrati fizično na obeh straneh igrišča," je dodal Dončić.

Reaves: Seveda to povzroči določeno mero frustracije

Bolj razburjen je bil Austin Reaves, ki je bil med tekmo še posebej razočaran nad sodniškimi odločitvami, predvsem nad tremi tehničnimi napakami, dosojenimi njegovi ekipi. "Mislil sem, da je Brown s komolcem udaril Marcusa v obraz. Nisem rekel ničesar nespoštljivega, a povedali so mi, da sem prejel tehnično napako, ker sem zaploskal po dosojenem prekršku v napadu," je povedal Reaves. "Sodnik mi je dejal, da je ploskanje sodniku samodejno razlog za tehnično napako. Slišal sem že precej bolj nespoštljive pripombe na račun sodnikov, pa ni bilo tehnične napake ali česa podobnega. Seveda to povzroči določeno mero frustracije," je dejal.

Austin Reaves je prejel tehnično napako. Foto: Reuters

Reaves je znova poudaril, da je po njegovem mnenju Jaylen Brown s komolcem zadel Marcusa Smarta v obraz. Čeprav je menil, da njegov odziv ni upravičeval tehnične napake, je priznal, da odločitev vendarle ni bila v njegovi pristojnosti. "Včasih se preveč zapletemo v obračune s sodniki. Igramo pač na tak način, da velikokrat mečemo proste mete. Ne mečemo veliko za tri točke, več prodiramo in iščemo stik. Ko pa sodniki tega ne vidijo in ne piskajo, se moramo osredotočiti na naslednji napad. V tem pogledu moramo biti tako jaz kot celotna ekipa boljši," je priznal Reaves.

Jezil se je tudi trener J. J. Redick. "Spregledali so očiten koš po polaganju LeBrona. Neemias Queta je šel z roko skozi obroč. O tem pravilu se bom posvetoval, saj je iskreno to dober način, kako se ubraniti ob določenih metih," je sarkastično dejal trener Lakersov.

Naslednji dvoboj Dončića in soigralce čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Orlando Magic.

