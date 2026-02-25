Los Angeles Lakers so v noči na sredo na domačem parketu izgubili v napeti končnici proti Orlando Magic (109:110). Zadnji napad so imeli domači košarkarji, a Luka Dončić se je namesto meta odločil za podajo. Naš košarkar pa je na tekmi pokazal tudi veliko požrtvovalnost.

Los Angeles Lakers so pred domačimi gledalci doživeli boleč poraz. Ta je bil za njih drugi zaporedni. Tekma je bila napeta vse do zadnjega napada. Los Angeles Lakers so imeli zadnji napad, ki se ni končal po njihovih željah.

Žogo je imel v posesti Luka Dončić in mnogi so pričakovali, da bo on vrgel odločilen met. Ljubljančan se v dani situaciji ni najbolje znašel, zato je v zadnjem trenutku žogo podal Jamesu, ta pa je iz težkega položaja zgrešil, in sanj o zmagi je bilo konec. Dončić je po zadnji sireni igrišče zapustil s sklonjeno glavo in po tekmi tudi prevzel odgovornost.

"Moral bi napasti. Mislil sem, da bo, imel čist met." Foto: Guliverimage

Dončić je prevzel odgovornost

"Mislil sem, da sem odprt. Nisem želel izgubiti žoge. Nismo imeli več minute odmora (timeout). Ampak kot sem rekel, ne bi smel prejeti žoge. Moral bi napasti. Mislil sem, da bo, imel čist met. To je moja krivda," je brez dlake na jeziku povedal 26-letni slovenski zvezdnik in priznal, da je bila nasprotna ekipa v ključnih trenutkih bolj zbrana.

Za Jezernike je bil to drugi zaporedni poraz, čeprav je ekipa zvezdnikov popolna. Kaj morajo po mnenju Dončića narediti, da bodo spet zmagovali? "Preprosto moramo biti bolj konstantni. Mislim, da bi morali zmagati več tekem, zato moramo igrati bolj konstantno."

Luka pa je še enkrat več pokazal požrtvovalnost, potem ko se je dobesedno vrgel za žogo med gledalce. Ljubljančan je tvegal poškodbo, a se je k sreči končalo brez posledic. Luka je vstal in se vrnil na parket.

