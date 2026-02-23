Bosch DIY orodja za hitra opravila in največjo učinkovitost

V svetu, kjer samostojnost postaja vse bolj cenjena, Bosch ponuja intuitivne, praktične in učinkovite naprave za vsakodnevna opravila, ki zahtevajo hitre rešitve. Nova generacija Bosch DIY akumulatorskih orodij je zasnovana za uporabnike, ki si želijo zanesljivosti profesionalne opreme v kompaktnem in mobilnem formatu. Ta orodja so zasnovana tako, da so vedno pri roki. So lahka, enostavna za polnjenje prek standardnih USB-priključkov, njihova brezžična zasnova pa omogoča delo kjerkoli: v garaži, na balkonu, v kopalnici ali v počitniški hiški. Brez iskanja podaljškov, brez okornih kovčkov in brez tehničnih zapletov – vse, kar potrebujete za majhna, a pomembna domača opravila, se prilega v predal, na polico ali v torbo. Ne glede na to, ali morate napolniti pnevmatiko, očistiti kuhinjo ali pritrditi tkanino na les, ima Bosch pravo rešitev za vas.

Intuitivna zračna tlačilka v žepnem formatu (EasyPump)

Kompaktna in ergonomsko oblikovana EasyPump je popoln pomočnik doma in na poti. Omogoča polnjenje do 10,3 bara (150 psi), tlak pa je mogoče spremljati v realnem času, s funkcijo samodejnega izklopa ob doseženi želeni vrednosti. Naprava ima 3,6 V akumulator (3 Ah) in se polni prek USB-C® priključka. Pregleden digitalni zaslon in LED-luč omogočata uporabo tudi pri slabši osvetlitvi, komplet različnih adapterjev pa je priročno shranjen neposredno v ohišju orodja.

Ključne specifikacije:

Napetost akumulatorja: 3,6 V

Kapaciteta: 3 Ah

Največji tlak: 10,3 bar / 150 psi

Polnjenje: USB-C

LED-luč in velik zaslon

Akumulatorska krtača za trdovratno umazanijo (UniversalBrush)

Vsestranska in robustna krtača UniversalBrush prinaša učinkovito moč čiščenja v vsako kuhinjo, kopalnico in celo delavnico. Zmogljivi motor zagotavlja enakomerno vrtenje tudi pod pritiskom, zaščita IPX5 pa omogoča varno uporabo v stiku z vodo. Krtača je opremljena z nastavki za različne površine, od pomivalnih korit in loncev do fug in steklenih tuš kabin. Poganja jo 3,6 V litij-ionski akumulator (1,5 Ah), ki se polni prek mikro USB-priključka, motor pa doseže 215 vrtljajev na minuto.

Ključne specifikacije:

Napetost akumulatorja: 3,6 V

Kapaciteta: 1,5 Ah

Število vrtljajev v prostem teku: 215 na minuto

Vodoodpornost: IPX5

Polnjenje: micro USB

Natančen akumulatorski spenjalnik (PTK 3,6 LI)

Za enostavna spenjalna opravila, kot so pritrjevanje tkanin, dekorativnih elementov ali kartona na les, je idealna izbira akumulatorski spenjalnik PTK 3,6 LI. Zahvaljujoč sistemu Push + Release se orodje aktivira le ob pritisku na površino, kar preprečuje nenamerno sprožitev. Praktičen indikator napolnjenosti akumulatorja in ravni sponk zagotavlja nemoteno delo. Deluje s sponkami širine 11,4 milimetra in dolžine od štiri do deset milimetrov, poganja pa ga 3,6 V litij-ionski akumulator (1,5 Ah) s frekvenco 30 udarcev na minuto.

Ključne specifikacije:

Napetost akumulatorja: 3,6 V

Kapaciteta: 1,5 Ah

Frekvenca udarcev: 30 na minuto

Sponke: 11,4 mm (dolžina od štiri do deset milimetrov)

Indikatorji: napolnjenost baterije in raven sponk

Čiščenje oken, ploščic in ogledal brez sledi (GlassVAC)

Kompakten, tih in učinkovit – GlassVAC je akumulatorski sesalnik za okna, ki uporablja Boschevo avtomobilsko gumijasto tehnologijo, razvito za brisalce vetrobranskih stekel. Omogoča hitro in enakomerno čiščenje brez sledi in brez nadležnega škripanja. Z enim polnjenjem lahko očisti do 35 oken ali do 105 kvadratnih metrov površine. Poleg stekla je idealen tudi za ogledala, ploščice in celo sesanje razlitih tekočin. Deluje z 3,6 V akumulatorjem (2,0 Ah) in omogoča do 30 minut delovanja.

Ključne specifikacije:

Napetost akumulatorja: 3,6 V

Kapaciteta: 2,0 Ah

Čas delovanja: 30 minut

Površina čiščenja na polnjenje: do 105 kvadratnih metrov / do 35 oken

Primerno za: steklo, ogledala, ploščice, tuš-kabine, kondenz

Bosch DIY linija je zasnovana za vse, ki si želijo zanesljiva orodja brez zapletov. Z brezžičnim delovanjem, kompaktno zasnovo in polnjenjem prek standardnih USB-priključkov so te naprave pripravljene na vsakodnevne izzive.

