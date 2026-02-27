To delavcem s previsokimi pričakovanji in prenizkimi plačami svetuje Batagelj #video

Stranka Levica je na svojem profilu na Facebooku odgovorila podjetniku in lastniku družbe Postojnska jama Marjanu Batagelju, ki se sprašuje, kako da ljudje v Sloveniji ne morejo preživeti s svojo plačo. V podkastu Aidea se je podjetnik namreč razgovoril, kaj po njegovem mnenju lahko stori vsak državljan, ki ima previsoka pričakovanja in prenizko plačo.

Marjan Batagelj meni, da lahko danes vsak preprosto zamenja službo, če je nesrečen, in si zastavi višje cilje. "To je njegova težava."

V Levici mu odgovarjajo, da ni tako preprosto in da obstajajo ključni poklici za družbo, kjer se službe ne da zamenjati z danes na jutri in so izjemno pomembne za delovanje družbe, kot so na primer negovalke, čistilke, vozniki: "In ne, niso oni tisti, ki so svojo potrošnjo postavili previsoko. Niso njihove potrebe in njihove želje tiste, ki so neuravnovešene," je Batagelju odgovoril član Levice Dan Juvan.

Juvan je med drugim še dejal, da je neuravnovešen svet, v katerem bogataši pridigajo delovnim ljudem, da preveč trošijo, kar je letelo tudi na Batagelja.