Pri tem trgovcu vaše mnenje dejansko šteje

Ste kdaj po nakupu pomislili: "To je bilo res prijetno," ali pa morda: "Tukaj bi pa lahko bilo boljše?" Večina teh misli ostane pri nas. Zdaj pa imate možnost, da jih spremenite v konkretne izboljšave.

SPAR uvaja novost, ki zadovoljstvo kupcev postavlja na prvo mesto

V SPAR nenehno iščejo načine, kako kupcem ponuditi še prijetnejšo, hitrejšo in bolj kakovostno nakupno izkušnjo. Zato so v trgovinah SPAR in INTERSPAR uvedli raziskavo zadovoljstva kupcev, ki omogoča, da vsak obisk trgovine dobi svoj glas.

Kupci lahko v sklopu ankete ocenjujete trgovino, v kateri ste opravili nakup. Ocenjujete lahko vse od prijaznosti zaposlenih, čistoče in urejenosti trgovin, zalog na policah do svežine in izgleda izdelkov. Pri SPARU bodo veseli vaših odgovorov, pohval in tudi vseh morebitnih predlogov za izboljšave.

Foto: SPAR

Kako lahko oddate svoje mnenje

Kupci, ki imate nameščeno aplikacijo SPAR plus, boste po opravljenem nakupu prejeli potisno obvestilo na mobilni telefon (če imate obvestila vklopljena) in sporočilo v aplikaciji SPAR plus s povabilom k izpolnitvi kratke ankete. Anketa vam bo vzela le nekaj trenutkov, v njej pa lahko ocenite splošno nakupno izkušnjo.

Vaši odgovori bodo odgovornim pri SPARU omogočili, da se hitro odzovejo in izboljšave uvedejo tam, kjer so najbolj potrebne. Prepričani so, da jim bodo rezultati ankete pomagali z zanesljivostjo prepoznati, kaj delajo dobro in tudi, kje so priložnosti za izboljšave v prihodnosti. Ker jim je mar.

Foto: SPAR

Še nimate mobilne aplikacije SPAR plus? Veliko zamujate.

Če želite tudi vi vplivati na razvoj nakupne izkušnje ter hkrati izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja kartica SPAR plus, si aplikacijo preprosto prenesite na svoj telefon. V njej boste vedno imeli pri roki svojo SPAR plus kartico, vse kupone ugodnosti, kadarkoli boste lahko prelistali aktualne letake, si shranili svoje nakupovalne listke in še veliko več. Mobilna aplikacija SPAR plus je brezplačna in nepogrešljiva za vse, ki želite biti v vsakem trenutku informirani o vseh popustih in ugodnostih v Sparu. Namestite si jo zdaj.

Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija, d. o. o.