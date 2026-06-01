Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
20.46

Osveženo pred

28 minut

Ljubljanski mestni svetniki le potrdili umik odloka o parkiranju, še danes glasovanje o referendumu

Zoran Janković | Ko se je izkazalo, da je Civilna iniciativa za Ljubljano danes ob 12.50 na občini vložila zbrane podpise za referendum, je Janković za danes zvečer napovedal še eno izredno sejo, na kateri bo mestna uprava dala v obravnavo predlog za razpis referenduma.

Ko se je izkazalo, da je Civilna iniciativa za Ljubljano danes ob 12.50 na občini vložila zbrane podpise za referendum, je Janković za danes zvečer napovedal še eno izredno sejo, na kateri bo mestna uprava dala v obravnavo predlog za razpis referenduma.

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji izredni seji kljub nasprotovanju opozicijskih svetnikov glasovali o umiku odloka, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, in ga tudi potrdili. Znova se bodo sešli ob 21.30, ko je župan Zoran Janković sklical glasovanje o predlogu razpisa o referendumu o odloku.

Nekateri opozicijski svetniki so glasovanju o umiku prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani nasprotovali, saj da, potem ko je Civilna iniciativa za Ljubljano danes vložila 14.051 podpisov v podporo referendumu zoper odlok, ni več o čem glasovati. S tem so vsi postopki postali nični, je poudaril samostojni svetnik Jožef Horvat.

Janković je na koncu vztrajal pri glasovanju o umiku sklepa, ki je bil nato po dolgi razpravi tudi izglasovan. Za 21.30 je nato napovedal glasovanje o predlogu za referendum. Pri tem je posvaril, da tudi, če bo ta uspel, to ne bo prineslo več parkirnih mest.

V zadnjih 10 letih se je število avtomobilov v Ljubljani po njegovih besedah povečalo za 25 odstotkov. Odločiti se bo treba, kako naprej, ali za več ali za manj avtomobilov, je nadaljeval.

Hkrati je zavrnil namige, da se boji referenduma.

