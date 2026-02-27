Genialen trik za pakiranje: tako s seboj ne boste vzeli preveč stvari

Skoraj vsakemu se je že kdaj zgodilo, da je za potovanje spakiral veliko preveč oblačil, ki so na koncu samo zavzemala prostor v kovčku. Rešitev za vse, ki radi spakirajo preveč, se morda skriva v metodi pakiranja, ki se zgleduje po slavni japonski igri sudoku.

Družbena omrežja so preplavile objave in videi, ki prikazujejo najnovejši trik pakiranja, s katerim boste oblačila spakirali pametno in brez pretiravanja.

Gre za metodo pakiranja po vzoru sudokuja in deluje presenetljivo logično. Sudoku je znane logična uganka z mrežo števil, namesto števil pa si predstavljajte oblačila.

Ko pakiranje postane miselna igra

Ideja je preprosta: izberete omejeno število kosov, ki se med seboj ujemajo in jih lahko kombinirate na več načinov. Najpogostejša različica temelji na pravilu devetih:

trije zgornji deli (majice, srajce ...),

trije spodnji deli (hlače, krila ...),

tri dodatne plasti (pulover, jakna, jopica ...).

Edino pravilo, ki ga morate ob tem upoštevati, je, da se mora vsak kos ujemati z vsakim drugim. Tako lahko iz le nekaj kosov oblačil ustvarite presenetljivo veliko kombinacij: kar 27.

Manj stvari, več možnosti

Na prvi pogled se zdi, da boste imeli z manj oblačili manj izbire, v resnici pa se zgodi ravno obratno. Ker so vsi kosi premišljeno izbrani, jih lahko brez razmišljanja kombinirate med seboj.

Rezultat?

manj natrpan kovček,

več kombinacij,

hitrejše odločanje,

manj stresa na potovanju.

Zakaj deluje

Večina ljudi pakira impulzivno, saj v kovček za vsak primer vrže nekaj dodatnih majic, puloverjev in hlač. Žal pa številni kosi med potovanjem ostanejo nedotaknjeni, metoda pakiranja po vzoru sudokuja pa spodbudi k strateškemu razmišljanju. Vsak kos mora imeti namen in prav vsak mora sodelovati v več kombinacijah.

Gre pravzaprav za mini kapsulno garderobo za potovanje.

Foto: Shutterstock

In najboljši del? Ko boste enkrat obvladali ta sistem, bo pakiranje postalo zabavno. Namesto stresa pred odhodom boste reševali logično uganko – kako z najmanj kosi ustvariti največ možnosti. Ob tem gre tudi za dobro vajo za možgane in čuječe opravilo, saj boste pri tem bolj prisotni in bolj osredotočeni, namesto da bi kose brez razmisleka metali v kovček.

Nenazadnje boste tudi na potovanju imeli večji občutek svobode in več energije za raziskovanje.

