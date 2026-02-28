Zabeležite si: to bodo najsrečnejši dnevi v marcu

Ob koncu februarja se v zraku čutijo spremembe. Zima popušča, s tem pa številni začenjajo razmišljati o novih začetkih. Marec prinaša novo energijo in gradi zanos za vstop v toplejši del leta, še posebej pomembni pa bodo letos ti marčevski datumi.

Najsrečnejši dnevi v marcu 2026

6. marec

Ta dan prinaša val samozavesti, še posebej, če bo šlo za nove odnose. Idealen bo za prve korake in pogumne pogovore, saj prinaša izrazito prodorno energijo, ki bo spodbudila iskrenost brez agresije in privlačnost brez pritiskov. Če oklevate, ali nekoga povabiti na zmenek ali pa se odkrito pogovoriti o nekem odnosu, bo to dan, ko bo samozavest še posebej okrepljena.

12. marec

Ta dan bi lahko prinesel nežno, a pomembno ljubezensko prelomnico. Gre za dan, ki bo še posebej ugoden za pogovore o predanosti in prihodnosti zveze, še posebej pri parih, ki so se do zdaj v tišini spraševali o svojem odnosu. Samskim bo ta dan prinesel priložnost za srečanja, ki bodo imela globok smisel in ne bodo le bežne avanture.

18. marec

Ta dan, ki napoči tik pred mlajem, prinaša močne intuitivne in romantične vibracije. Njegova energija nas bo spodbudila, da bomo poslušali svoje srce, ne pa strahove. To bo izvrsten trenutek za postavljanje ciljev, povezanih z ljubeznijo. Ne bo vam treba takoj sprejemati velikih odločitev, a boste končno ozavestili, kaj si zares želite.

24. marec

Tudi ta dan bo ljudi spodbujal k delovanju. Do takrat bi se številne situacije lahko že razjasnile, kar bo odprlo prostor za odločne poteze in nove začetke. To bo tudi ugoden dan za skupno načrtovanje potovanja, javno oznanilo zveze ali katerikoli drug korak, ki bo viden in očiten drugim.

29. marec

Ta dan nosi energijo slovesov, a obenem novih začetkov. Včasih novi začetki zahtevajo, da se nečemu odrečemo. Če čutite, da vam nekaj stoji na poti, boste na ta dan končno občutili jasnost. To ne bo negativno doživetje, saj je slovo lahko oblika novega začetka, če ste s seboj čustveno iskreni.