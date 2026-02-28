Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
28. 2. 2026,
15.00

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop 2026 horoskop marec 2026 horoskop horoskop

Sobota, 28. 2. 2026, 15.00

1 ura, 21 minut

Zabeležite si: to bodo najsrečnejši dnevi v marcu

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
pomlad | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ob koncu februarja se v zraku čutijo spremembe. Zima popušča, s tem pa številni začenjajo razmišljati o novih začetkih. Marec prinaša novo energijo in gradi zanos za vstop v toplejši del leta, še posebej pomembni pa bodo letos ti marčevski datumi.

Najsrečnejši dnevi v marcu 2026

6. marec

Ta dan prinaša val samozavesti, še posebej, če bo šlo za nove odnose. Idealen bo za prve korake in pogumne pogovore, saj prinaša izrazito prodorno energijo, ki bo spodbudila iskrenost brez agresije in privlačnost brez pritiskov. Če oklevate, ali nekoga povabiti na zmenek ali pa se odkrito pogovoriti o nekem odnosu, bo to dan, ko bo samozavest še posebej okrepljena.

12. marec

Ta dan bi lahko prinesel nežno, a pomembno ljubezensko prelomnico. Gre za dan, ki bo še posebej ugoden za pogovore o predanosti in prihodnosti zveze, še posebej pri parih, ki so se do zdaj v tišini spraševali o svojem odnosu. Samskim bo ta dan prinesel priložnost za srečanja, ki bodo imela globok smisel in ne bodo le bežne avanture.

18. marec

Ta dan, ki napoči tik pred mlajem, prinaša močne intuitivne in romantične vibracije. Njegova energija nas bo spodbudila, da bomo poslušali svoje srce, ne pa strahove. To bo izvrsten trenutek za postavljanje ciljev, povezanih z ljubeznijo. Ne bo vam treba takoj sprejemati velikih odločitev, a boste končno ozavestili, kaj si zares želite.

24. marec

Tudi ta dan bo ljudi spodbujal k delovanju. Do takrat bi se številne situacije lahko že razjasnile, kar bo odprlo prostor za odločne poteze in nove začetke. To bo tudi ugoden dan za skupno načrtovanje potovanja, javno oznanilo zveze ali katerikoli drug korak, ki bo viden in očiten drugim.

29. marec

Ta dan nosi energijo slovesov, a obenem novih začetkov. Včasih novi začetki zahtevajo, da se nečemu odrečemo. Če čutite, da vam nekaj stoji na poti, boste na ta dan končno občutili jasnost. To ne bo negativno doživetje, saj je slovo lahko oblika novega začetka, če ste s seboj čustveno iskreni.

Preverite svoj današnji horoskop.

cvetje, rože
Trendi Kateri cvet pripada vašemu znaku horoskopa?
romantika, ljubezen
Trendi Najbolj romantični ljudje se rodijo v teh znamenjih
rdečelaska
Trendi Ti znaki horoskopa sami sebi zapletajo življenje
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop 2026 horoskop marec 2026 horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.