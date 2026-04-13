Oven

Tisti, ki ste v fazi iskanja partnerja, se boste znašli pred neko dilemo. V vašem življenju se bo namreč pojavila neka oseba, do katere vam ne bo ravno veliko, nikakor pa se je ne boste mogli rešiti. Vezane pa čaka prava zmeda čustev, saj boste precej pod vplivom nekega dogodka, ki vas bo spravil iz tira.

Bik

Danega položaja ne boste znali prav oceniti, zato obstaja možnost, da boste naredili napačne korake. Vaš projekt zaradi tega ne bo propadel, boste pa imeli veliko dela s popravki. Danes si boste končno priznali, da ste globoko zabredli v finančne težave. Zadnje čase ste vse preveč zapravljali vnaprej.

Dvojčka

Zadovoljni boste z vsem, kar vam bo ponudilo življenje. Radi boste v družbi prijatelja, vendar boste spoznali, da ni tako iskren kot vi. Prišli boste do spoznanja, da ima neke težave, o katerih ni nikoli rekel niti besede. Poskusite ga razumeti in se postavite v njegovo kožo. Pomagajte mu.

Rak

Danes lahko doživite nek preobrat, najbolj izpostavljeno pa bo zasebno oziroma čustveno področje. Ne bodite že vnaprej preveč negativni, saj ne veste, kaj vse ima življenje pripravljeno za vas. Če boste potrpežljivi, se bodo zadeve počasi začele odvijati v želeno smer. A pokazati boste morali kar nekaj strpnosti.

Lev

Če ste neprestano v akciji, nimate časa, da bi sprejeli spremembe. Umirite se in dajte prostor vsemu, kar vam prihaja na pot, odgovore pa boste tako ali tako prejeli sproti. V sebi skrivate ogromno moči in energije, na kar v zadnjih dneh kar pozabljate. Ponovno vzpostavite stik s svojo notranjostjo.

Devica

Nekdo vas bo skušal vpeljati v nek posel, na katerega pa se ne spoznate. Pazite se lahkovernosti in pohlepa, saj za njiju utegnete plačati visoko ceno. Ostanite v poznanih krogih in na znanih poteh, saj se boste le tako lahko izognili izgubi. V zasebnosti pa boste morali malenkost tvegati. Današnji dan ne bo po vašem okusu.

Tehtnica

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni.

Škorpijon

Samski pričakujte nepričakovano. Na najbolj nenavadnem mestu se vam bo pojavila neka izredno zanimiva oseba, s katero si lahko obetate celo nekaj več. Vezani se osredotočite na vikend, ki je pred vami. Že sedaj se domislite česa romantičnega in pripravite presenečenje za svojo boljšo polovico.

Strelec

Že danes boste lažje razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili tudi neko težavo in dokončali pomembno zadevo. Zaradi tega boste na koncu povsem prerojeni. Okrepila se bo tudi vaša samozavest, ne le fizično počutje. Pričakujte tudi neko pomembno darilo, ki vas bo še posebej osrečilo.

Kozorog

Zmedeni boste zaradi osebe, ki vas je čustveno prizadela. Mogoče je ta oseba vezana ali pa imate vezo vi. Vsekakor nima smisla razmišljati o sanjah, ki ne vodijo nikamor. S korakom naprej boste občutili nov čustveni zagon in notranjo moč. Bolj pogumno pokažite svojo naravo.

Vodnar

Prijatelji bodo zelo pomembni, še posebej ko bo prišlo do nesporazuma v družini. Najboljši prijatelj vas bo popolnoma razumel. Ta čas z njim bo za vas zelo dragocen. Spila bosta kavo in se pogovorila o dnevnih dogodkih. Proti koncu dneva pa se boste umirili in vaše življenje se bo postopoma vrnilo v običajne tire.

Ribi

Samskim bodo že dopoldan dala resno misliti močna čustva, potreba po ljubezni in novi romanci. Če se boste prepustili občutkom, vas bo lahko zaneslo, zato z nogami stojte trdno na tleh. Nocojšnji večer bo imel pridih romantike. Vezani ne skrivajte svojih pričakovanj pred partnerjem, ampak jih glasno izrazite.