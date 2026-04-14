Oven

Razmišljali boste o tem, da vas nadrejeni ne ceni dovolj, čeprav se vi že dalj časa trudite pritegniti njegovo pozornost. Ne obupajte in nadaljujte dobro delo. Ker je bil priliv denarja tokrat manjši, kot ste pričakovali, se vas bo polotila slaba volja. Vezani bodite pozorni na to, kaj vam partner želi povedati.

Bik

Neka oseba vam ne izkazuje nikakršne naklonjenosti, vi pa še kar silite vanjo. Ne izgubljajte časa z nekom, ki vas niti ne opazi, ugodne priložnosti pa kar hitijo mimo vas. Nujno morate pričeti graditi svojo samozavest, saj ste jo v zadnjem času zaradi slabih izkušenj v ljubezni popolnoma izgubili.

Dvojčka

Danes ne varčujte z energijo. Sprostite jo s športnimi aktivnostmi ali pa z delom v službi. Do ljudi okoli sebe utegnete biti precej zahtevni, zato boste doživeli manjše razočaranje. Brzdajte se in ne pričakujte, da vam bodo ljudje vedno ustregli. Razočarani boste nad neko novostjo v službi.

Rak

V ozračju bo danes neka posebna energija. Še posebej radi se boste zadrževali v naravi. Spoznali boste tudi, da ste s svojim ravnanjem preveč zapletli neke razmere. Odpravite se v naravo in se tam preprosto soočite z vsem tem. Poti so zelo jasne in preproste, le odkriti jih morate.

Lev

Vaš optimizem in energija bosta pozitivno vplivala na okolico. Posel se bo odvijal skladno z vašimi načrti, vam v prid, to pa se bo poznalo tudi v vaši denarnici. Sedaj pa je res čas, da si privoščite tudi nekaj, kar si že dolgo želite. Ne glede na vse, ste si to zaslužili. Samski boste prejeli prijetno sporočilo.

Devica

Pred vami je precej negotov dan. Še posebej v prvi polovici dneva se vas bo polotila neodločnost, ki utegne pustiti nekaj posledic. Na nekem področju, najverjetneje v službi, bodo od vas zahtevali hitre in prodorne odločitve, vi pa kar ne boste imeli moči, da bi jih sprejeli. Naredite korak naprej.

Tehtnica

Vezani se boste z drobno malenkostjo spomnili na ljubljeno osebo in tako ji boste polepšali dan. Nato si lahko v prijetnem vzdušju privoščita še okusno kosilo ali večerjo. Tudi samski se boste znali razvajati, zato boste še toliko bolj zanimivi za nasprotni spol. Vse dobro, lepo in prijetno bo danes na vaši strani.

Škorpijon

Pri delu boste danes nadvse uspešni, ne glede na to, da boste v roke prejeli povsem nove zadolžitve. Ker boste imeli ogromno pozitivne energije in motivacije za delo, jih boste z lahkoto opravili. Na čustvenem področju pa se danes lahko situacija malce zaplete. Naj vas ne prevzamejo čustva.

Strelec

Neka oseba vam ne bo dala miru, zato vam bo šla že pošteno na živce. Ostanite kar se da potrpežljivi, saj nima smisla, da izgubite živce. Če ima svoj prav, naj ga ima, vi pa imate tudi vso pravico do svojega. S finančnim stanjem ne boste zadovoljni, kar vas bo spravljalo v slabo voljo.

Kozorog

Danes ne boste imeli prave energije za delo, obveznosti boste opravljali s težavo. Več časa boste raje namenili osebnim spremembam. Tudi to bo zelo koristno. Morali boste sprejeti neko novo odločitev, predolgo že odlašate. Naredite korak naprej in pričele se bodo odvijati pozitivne spremembe.

Vodnar

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v vaših željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal pri pomembni odločitvi.

Ribi

Danes bo samskim primanjkovalo strpnosti. Stvari ne bodo potekale po načrtu, vendar se ne obremenjujte s tem, kajti kmalu se bodo pojavile nove, boljše možnosti. Vezani pa boste danes lahko prav ponosni nase, ko boste rešili nek nesporazum s partnerjem. Ko pride do vaju, točno veste, kako morate odreagirati.