Marjan Šarec nad NSi: V tem primeru Stevanovića sploh ne bi potrebovali

Evropski poslanec Marjan Šarec, sicer tudi nekdanji predsednik vlade in minister za obrambo, je v zapisu na družbenem omrežju Facebook znova spregovoril o novem predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću in aktualnem dogajanju v slovenski politiki. Ponovil je, da Stevanovića ne namerava napadati, saj "kdor naredi stranko praktično na ulici in se z njo prebije v parlament, je veliko dosegel". V tokratnem zapisu pa je opozoril na besede NSi, da bi bil Stevanović predsednik tudi v Golobovi koaliciji. "Nak, dragi prijatelji iz Knovsa, ne bo držalo," je prepričan.

Zapis je začel z besedami, da je skupaj z zvoncem in domofonom na vratih pisarne predsednika DZ izginila tudi notarsko overjena izjava o nesodelovanju z Janezom Janšo, "kajti zdaj so vsi sodelavci. Luštno. Bolj urbano naravnani bi rekli 'cosy' (prijetno, op. p.). Ampak še vedno ostajam pri svojem in ne mislim napadati Stevanovića. Kdor naredi stranko praktično na ulici in se z njo prebije v parlament, je veliko dosegel. O zavezah se bo pa pogovarjal s svojimi člani in volivci," meni Šarec.

Ni samo Stevanović jedec zarečenega kruha

Ob tem izpostavlja, da ni samo prvak Resni.ce jedec zarečenega kruha, bolj ga namreč zmotijo besede NSi, da bi bil Stevanović predsednik DZ tudi v Golobovi koaliciji in da so oni to storili le prej, kar Šarec zanika. "Kot prvo, Resni.ca je rekla, da v nobeno koalicijo ne gre. Naj me sredi najbolj sončnega in jasnega neba udari strela, če bi kdaj komu svetoval, naj vodi vlado z zunajkoalicijsko podporo. Ves čas ropotati, a za nič biti odgovoren je to. Zdravilo za to so samo ministrska mesta. Če ima pa zunajkoalicijski partner še mesto predsednika državnega zbora (po protokolu druga najvišja funkcija v državi), potem je pa to sploh lahko doživetje posebne sorte," je zapisal.

In nadaljeval: "Kot drugo bi imela dozdajšnja koalicija samo z Resnico zgolj 45 glasov. Če bi NSi vstopila v Golobovo vlado, bi bila druga največja koalicijska stranka in bi brez težav imela svojega predsednika DZ. V tem primeru Stevanovića sploh ne bi potrebovali," je opozoril evropski poslanec. Podobno je, kot pravi, tudi z Demokrati Anžeta Logarja, saj če bi oni vstopili v Golobovo koalicijo, ne bi potrebovali Stevanovića. "Demokrati so se zaklinjali pred volitvami, da v vlado, ki ne bo vsebovala levosredinske stranke, ne bodo šli. Ker seveda presegajo delitve. Demokrati so tudi ves čas trdili, da niso produkt Janeza Janše in da segajo čez mejo polov. Zdaj se bo pač pokazalo, ali imajo "manual mode" ali pa avtopilota, ki ga je programiral (za zdaj še) prvak opozicije. Zaenkrat je to bolj Neovirant in izumljanje lesenega železa za stebre desni vladi. Ali pa, če smem, veganski burger."

"Eno je sestaviti vlado, drugo pa potem vsak dan z njo živeti"

Po drugi strani pa pravi, da je lepo videti tudi "domoljubno desno stran, kako na vse pretege opravičuje izvolitev Stevanovića", saj je to edina pot do desne vlade. "No, saj v resnici tudi je. Hja ... eno je sestaviti vlado, drugo pa potem vsak dan z njo živeti. Nekateri na desni se tega zelo zavedajo in zagotovo niso navdušeni. Če je treba glasovnice označevati, potem ni zaupanja," je opozoril.

Kot pravi, ga zanima predvsem, kaj se bo zgodilo "z izstopom iz zveze Nato, EU, Svetovne zdravstvene organizacije, obiskom Moskve, morda Banjaluke, da o odnosu do drugih vprašanj ne govorim ... Nekdo bo zagotovo jedel še zelo vroč zarečeni kruh. Ali bo to predsednik DZ ali naši domoljubi, to bomo pa še videli. Vsaj navzven in za svoje pristaše, kajti v resnici si niso tako različni, kot bi nas radi prepričali."

Za konec je spomnil, da je Milorad Dodik, ki ga je Golobova vlada razglasila za nezaželenega, že povedal, da mu bolj ustreza Janez Janša. "Zakaj bi jim branili skočiti v objem in pokazati prave barve? Naj uživajo. Srečno!" je zaključil.