V novi epizodi Spotkasta smo gostili Nino Bolhar, modno vplivnico, ki je svojo pot gradila med Ljubljano in Milanom. Po diplomi na naravoslovnotehniški fakulteti je študij nadaljevala v prestolnici mode, kjer je dobila vpogled v zakulisje modne industrije, obiskovala modne tedne in se znašla v družbi svetovno znanih imen. V pogovoru je odkrito spregovorila o svoji izkušnji študija v tujini, o tem, kako potekajo modni dogodki v resnici, ter o vplivnostnem marketingu, ki je danes pomemben del modne industrije.

Vplivnostni marketing, kjer številke hitro postanejo nepredstavljive

V pogovoru je razkrila plat industrije, ki je mnogim še vedno precej neznana. Pojasnila je, da je v tujini vplivnostni marketing že dolgo resen posel, kamor podjetja vlagajo velike proračune. "V tujini je to dejansko poklic in ljudje od tega zelo dobro živijo," je povedala in dodala, da so jo na to opozorile tudi druge vplivnice.

Med svojimi izkušnjami v Milanu je dobila vpogled v številke, ki jih pri nas redko slišimo, in priznala, da lahko vplivnice za eno objavo zaslužijo celo 70 tisoč evrov, kar je zares ogromen znesek. Ob tem je poudarila, da gre za povsem drugo raven trga kot pri nas in da so razlike med državami še vedno zelo velike.

Modni tedni, ki jih je prvič doživela z veliko tremo

Modni tedni so za mnoge sinonim za glamur in visoko modo, kar je v živo izkusila tudi sama. Svoj prvi obisk revije Dolce & Gabbana je opisala kot zelo intenziven trenutek, predvsem zaradi velike treme. "Mislila sem si, zdaj grem sama na to revijo, ne vem, kako je videti, kdo bo tam," nam je zaupala.

V pogovoru je razkrila tudi, kako je sploh dobila povabilo, saj takšne priložnosti v svetu mode niso naključje, ampak pogosto rezultat preteklih izkušenj, dela in pravih povezav v industriji. Dodala je, da se je modnih tednov udeležila tudi kasneje, letos pa je bila med obiskom revije celo v bližini Madonne, kar je bil zanjo poseben trenutek. Ob tem je poudarila, kako hitro se vse odvija in kako dinamično je dogajanje v zakulisju. "Vse je zelo hitro, skoraj umetno," je povedala in dodala, da so prav takšni dogodki ključni za mreženje in nove priložnosti.

Študij v Milanu, ki ji je dal popolnoma nov pogled na industrijo

Odločitev za študij v Milanu ni bila spontana, o tem je razmišljala že dlje časa. "Starši so mi rekli, da ne bom nikoli več imela takšne priložnosti," je povedala in to jo je na koncu tudi prepričalo.

Izbrala je smer, povezano z marketingom, komunikacijo in digitalnimi mediji v modi, kjer je dobila vpogled v ozadje modne industrije. Ob tem je izpostavila tudi finančni vidik študija in priznala, da je šlo za velik vložek. "Če gledava vse skupaj, življenje in študij, bi rekla, da me je stalo okoli 50 tisoč evrov," je razkrila. Kljub temu poudarja, da je v mednarodnem okolju pridobila ogromno poznanstev in širino.

Kakovost materialov, ki jo je spoznala šele kasneje

Čeprav prihaja iz družine z dolgo tradicijo usnjarstva, je priznala, da je pomen kakovosti začela resnično razumeti šele kasneje. Spomnila se je tudi svoje prve torbice, pri kateri ji je oče prvič podrobneje razložil razliko med ceno in dejansko kakovostjo izdelka. Takrat je prvič zares začela razmišljati o tem, kaj v modi pravzaprav plačuješ in kaj pomeni vrednost posameznega kosa.

Danes na modo gleda precej bolj premišljeno in poudarja, da je bolje imeti manj kosov, ki so kakovostni in trajni, kot pa hitro potrošno modo.

Slovenski stil, ki pogosto ostaja v varnem območju

Ko je govorila o slovenskem stilu, je izpostavila predvsem to, da si ljudje pogosto ne upajo izstopati. "Ni treba imeti veliko denarja, da se dobro oblečeš," je poudarila in dodala, da je največja težava v tem, da se pogosto ne potrudimo dovolj.

Opaža, da ljudje preveč razmišljajo o tem, za koga se oblačijo, sama pa verjame, da bi morali to početi predvsem zase. "Uredi se zase, da se boš bolje počutil," je sklenila in dodala, da se bo odnos do mode pri nas verjetno spreminjal postopoma čez leta.

O svojem študiju v Milanu, zakulisju modne industrije, vplivnostnem marketingu ter izkušnjah, ki so ji odprle pogled v svet mode, Nina Bolhar v Spotkastu pove še precej več.