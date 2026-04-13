Na samotnem otoku bi se najbolje znašli ti znaki horoskopa

Kaj bi storili, če bi se nenadoma znašli na samotnem otoku, kjer bi bili popolnoma odrezani od preostanka sveta? Astrologi pravijo, da je to odvisno tudi od vašega nebesnega znamenja – nekateri bi se v takšni situaciji znašli bolje kot drugi.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji disciplini, vzdržljivosti in neverjetni sposobnosti, da ostanejo zbrani tudi v težkih situacijah. Na samotnem otoku svoje energije ne bi trošili s paniko, ampak bi nemudoma ocenili svoje resurse, določili prioritete ter se lotili reševanja težave za težavo. Osredotočili bi se na konkretno: kje najti vodo, kako zgraditi zatočišče in kaj storiti, da bi čim dlje preživeli. Kozorogom odrekanje ni tuje, prav to pa je lastnost, ki je lahko v takšnih situacijah odločilna.

Devica

Devica obožujejo sezname in bi tudi iz bitke za preživetje naredile načrt v desetih korakih. Praktične, analitične in iznajdljive, kot so, bi hitro opazile podrobnosti, ki jih drugi spregledajo: užitne rastline, varne točke za zavetje in najboljši način za organizacijo zalog. Ob tem, da so sposobne ostati racionalne, imajo prirojeno potrebo po tem, da iz kaosa naredijo red, prav to pa bi jih na samotnem otoku lahko rešilo. Morda ne bi uživale v okoliščinah, a bi jih imele pod nadzorom.

Škorpijon

Škorpijoni so psihično izjemno močni in jih je skoraj nemogoče zlomiti. V ekstremnih okoliščinah praviloma pokažejo neverjetno odpornost in sposobnost prilagajanja, na opustelem otoku pa bi bila prav ta notranja moč njihovo največje orožje. Ne odnehajo zlahka in imajo izrazit nagon po preživetju, zato bi v tej situaciji hitro ugotovili, da nima smisla delati drame, in se osredotočili na to, kar je nujno storiti. Tiho, vztrajno in molče bi naredili tisto, kar je treba, da preživijo.