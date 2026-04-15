Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

zasloni sprememba zasvojenost pametni telefon

Sreda, 15. 4. 2026, 18.13

Trije preprosti načini, kako zmanjšati čas, ki ga preživite na telefonu

ženska, pametni telefon | Foto Shutterstock

V sodobnem svetu telefoni niso več le orodje za komunikacijo, ampak stalni spremljevalci, ki zapolnjujejo skoraj vsak prosti trenutek. Pogosto jih uporabljamo avtomatsko; ko čakamo v vrsti, med obroki ali tik pred spanjem. Čeprav se tega zavedamo, je zmanjševanje časa uporabe naprave za mnoge izziv, saj se zdi, da bi za spremembo potrebovali veliko volje ali celo popoln digitalni odklop.

V resnici pa niso potrebni drastični ukrepi. Največji vpliv imajo majhne, preproste navade, ki jih lahko brez večjega napora vključimo v vsakdan. Ni se vam treba popolnoma odpovedati telefonu, samo uporaba mora biti bolj zavestna. 

Že tri preprosta pravila – če se jih držimo dosledno – lahko občutno zmanjšajo čas, ki ga preživimo pred zaslonom, in hkrati izboljšajo naše počutje.

1. Prvo uro po prebujanju brez telefona

Način, kako začnemo dan, pogosto določi njegov potek. Če takoj po prebujanju posežemo po telefonu, je naš um hitro preplavljen z informacijami, obvestili in pričakovanji drugih. Namesto tega si privoščite prvo uro brez zaslona. Ta čas lahko izkoristite za mirno jutranjo rutino: zajtrk, gibanje, načrtovanje dneva ali preprosto tišino.

S tem ne zmanjšate le časa na telefonu, ampak tudi izboljšate koncentracijo in zmanjšate občutek stresa. Raziskave kažejo, da izpostavljenost digitalnim dražljajem takoj zjutraj povečuje miselno razpršenost in zmanjšuje produktivnost čez dan.

2. Brez telefona med obroki

Obroki so ena redkih priložnosti v dnevu, ko se lahko ustavimo. Če med jedjo brskamo po telefonu, pogosto sploh ne opazimo, kaj jemo, kar vpliva na prebavo in občutek sitosti. Poleg tega zamujamo priložnost za stik ali s sabo ali z drugimi.

Poskusite uvesti pravilo, da se med obroki ne dotikate telefona. S tem lahko zmanjšate dnevni čas uporabe naprave, hkrati pa izboljšate odnos do hrane in prisotnost v trenutku, ob uživanju obroka tukaj in zdaj.

3. Zadnja ura pred spanjem brez zaslona

Uporaba telefona pred spanjem je ena najbolj razširjenih navad in hkrati tudi ena najbolj škodljivih za kakovost spanja. Modra svetloba zaslonov zavira izločanje melatonina, hormona, ki uravnava spanec, kar pomeni, da težje zaspimo in slabše spimo.

Pravilo, da zadnjo uro pred spanjem preživite brez telefona, lahko prinese bistveno izboljšanje. Ta čas lahko nadomestite z branjem, sproščanjem ali pripravo na naslednji dan. Ne le, da lahko s tem izboljšate spanec, samodejno zmanjšate tudi tako imenovani doomscrolling oz. prebiranje negativnih novic, ki pogosto traja dlje, kot si mislimo.

Te tri navade so preproste, a učinkovite. Ne zahtevajo posebnih aplikacij, omejitev ali popolnega digitalnega razstrupljanja, le nekaj discipline in zavedanja. Če jih izvajate dosledno, lahko opazno zmanjšate čas na telefonu, ne da bi imeli občutek, da ste karkoli zamudili. Sčasoma bodo te male spremembe postale rutina in telefon ne bo več v središču vašega dne.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
