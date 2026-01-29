Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
29. 1. 2026,
17.12

Četrtek, 29. 1. 2026, 17.12

15 minut

Najbolj romantični ljudje se rodijo v teh znamenjih

romantika, ljubezen

Foto: Shutterstock

Obstajajo ljudje, ki v ljubezni ves čas iščejo nekaj več – globljo povezanost, posebne geste in občutek, da je njihova zveza vredna truda. Romantika zanje ni prehodna faza, ampak način razmišljanja in doživljanja čustev. Takšni nepopravljivi romantiki se po mnenju astrologov rodijo v treh nebesnih znamenjih.

Ribi

Ribe v ljubezni iščejo globino, nežnost in občutek popolne povezanosti. Pogosto idealizirajo tako partnerja kot odnos in verjamejo, da mora imeti prava ljubezen močno čustveno dimenzijo. Romantiko doživljajo skozi male znake pozornosti, pogovore do poznih ur in občutek, da so z nekom, ki jih popolnoma razume. Tudi če doživijo razočaranje, jih to ne odvrne od romantičnih pričakovanj. Vedno so pripravljene spet zaupati in verjeti v ljubezen ter upati, da bo naslednja zveza tista prava.

Rak

Raki so izrazito čustveni in potrebni bližine v vseh oblikah. V ljubezenskih odnosih iščejo varnost, toplino in občutek pripadnosti, romantiko pa izražajo prek skrbnosti, pozornosti in stalne prisotnosti. Zanje so zelo pomembni skupni trenutki, intimne geste in občutek doma, ki si ga ustvarijo s partnerjem. Njihova romantična plat pride še posebej do izraza, ko se počutijo varne. Takrat v odnos vložijo ogromno energije, saj so prepričani, da je ljubezen treba vsakodnevno negovati.

Tehtnica

Tehtnice so zaljubljene v samo idejo ljubezni. Privlačijo jih skladni odnosi, lepi trenutki in občutek čustvenega ravnovesja. Svojo romantično plat pogosto izrazijo s pozorno izbranimi besedami, prijetno atmosfero in željo, da bi njihova zveza delovala in se zdela harmonična. Čeprav lahko delujejo racionalne, pa tehtnice globoko verjamejo v partnersko povezanost. Pogosto so pripravljene dati drugo priložnosti in se potruditi za odnos, ker je skupnost zanje pomembnejša od bežnih sporov.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop tehtnica horoskop rak horoskop ribi horoskop horoskop
