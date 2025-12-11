Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
11. 12. 2025,
20.58

30 minut

Četrtek, 11. 12. 2025, 20.58

30 minut

Najbolj domišljavi ljudje se rodijo v teh znakih

Avtor:
Siol.net

dekle, ženska, jesen, mladi | Foto Pexels

Foto: Pexels

Nekateri znaki horoskopa imajo tako močan občutek lastne vrednosti, da pogosto prestopijo mejo, ki zdravo samozavest loči od domišljavosti. V vsem želijo biti najboljši, zato pogosto delujejo bahavo, sami pa so preprosto prepričani, da si zaslužijo vse najboljše.

Lev

Levi izžarevajo samozavest in prirojeno avtoriteto, zaradi česar so pogosto prepričani, da so korak pred vsemi preostalimi. Radi so v središču pozornosti in težko prenašajo položaje, v katerih niso najboljši. Njihova samozavest se pogosto zdi kot domišljavost, čeprav se za njo pogosto skriva le želja, da bi pustili dober vtis. Ko so prepričani, da imajo prav, ne bodo odnehali, dokler tega ne dokažejo.

Kozorog

Kozorogi mislijo, da je njihov način vedno pravilen, zaradi česar so pogosto trmasti in prepričani, da so v vsem boljši od drugih, ob tem pa hočejo imeti nadzor nad vsem. Njihova praktičnost se pogosto sprevrže v prepričanje, da preostali niso dovolj sposobni, zaradi česar se okolici zdijo hladni in prestrogi. A vse to je posledica njihovih visokih standardov in potrebe, da bi dosegli čim več.

Oven

Ovni so radi prvi in najboljši – v vsem. Njihova tekmovalna narava jih pogosto sili v primerjanje z vsemi preostalimi, pri čemer so prepričani, da nihče ni sposoben doseči tega, kar lahko oni. Hitro se odzivajo, so močni, samozavestni in vedno prepričani, da imajo prav. Zaradi tega pogosto delujejo domišljavo, a vtis večvrednosti omilijo s svojo nalezljivo energijo in entuziazmom.

Preverite svoj današnji horoskop.

