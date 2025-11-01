Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
1. 11. 2025,
19.44

Najbolj srčni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Dobrota in sočutje sta lastnosti, ki se jih ne moremo naučiti – ali ju imamo v sebi ali pa ne. Nekateri ljudje imajo prirojeno potrebo po razumevanju in podpori ljudem, tudi ko od tega nimajo koristi. Po takšni toplini in empatiji izstopajo predvsem trije znaki horoskopa.

Rak

Raki so znani po svoji čustveni globini in močni povezanosti z družino in prijatelji. Ko imajo nekoga radi, je to iskreno, predano in brezpogojno. Zaradi izjemne empatije zlahka prepoznajo občutke drugih in jim dajo uteho, ko je ta najbolj potrebna. Čeprav včasih delujejo zadržano, je njihovo srce ogromno in vedno pripravljeno pomagati ter nuditi varnost in podporo.

Ribi

Ribe so najbolj sanjaško znamenje v horoskopu, pa tudi ljudje, ki čutijo bolj in več kot drugi. Njihovo sočutje nima meja in so tako skrbne, da pogosto pomagajo tudi tistim, ki si tega niso zaslužili. Nikoli ne odvračajo pogleda od težav, ki jih imajo njihovi ljubljeni, ampak jih vedno skušajo razumeti in podpreti. Njihovo srce je vedno polno topline in pripravljeno odpustiti.

Lev

Levi so ponosni in samozavestni, obenem pa so med najbolj plemenitimi nebesnimi znamenji. Ko imajo nekoga radi, zanj skrbijo z neverjetno predanostjo in zaščitništvom. Drugim znajo dati občutek, da so cenjeni in ljubljeni, njihova velikodušnost pa presega vsa pričakovanja. Radi pomagajo in motivirajo, tudi ko morajo potrebe drugih postaviti pred svoje.

ženska, dekle, jesen, zima
Trendi Najtežje je osvojiti ženske, rojene v teh znakih
ženska, dekle, nasmeh, jesen
Trendi V teh nebesnih znamenjih se rodijo najsrečnejši ljudje
dekle, ženska
Trendi Ti znaki horoskopa za svoj neuspeh vedno krivijo druge
