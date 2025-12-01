Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
22.01

Luka Dončić

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 22.01

46 minut

Nov naziv za Dončića

Luka Dončić je postal igralec tedna v zahodni konferenci

B. B.

Luka Dončić | Luka Dončić je bil razglašen za igralca tedna v zahodni konferenci. | Foto Reuters

Luka Dončić je bil razglašen za igralca tedna v zahodni konferenci.

Foto: Reuters

Slovenski košarkar Luka Dončić v košarkarski ligi NBA navdušuje iz tekme v tekmo. Sploh v zadnjem tednu, ko je dobil poseben naziv.

Luka Dončić je bil namreč razglašen za igralca tedna v zahodni konferenci. V seriji treh zaporednih zmag Los Angeles Lakers je slovenski košarkarski as povprečno dosegel 37,3 točke, 10,3 asistence in 8,7 skoka.

Ljubljančan prav veliko počitka nima, saj ga v noči na torek čaka nova tekma. V domači Crypto.com areni ga čaka srečanje s Phoenix Sunsi. Jezerniki imajo trenutno niz sedmih zaporednih zmag, skupno pa imajo na svojem računu 15 zmag in štiri poraze. Trenutno so na drugem mestu v zahodni konferenci.

Preberite še:

Luka Dončić LeBron James
Sportal LeBron James ni mogel zadržati smeha #video
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić v šali zbodel soigralca: Zahvalil se mu bom
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Sprehod Lakersov in nasmejanega Dončića, ki se je poklonil hčerki
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
