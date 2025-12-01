Slovenski košarkar Luka Dončić v košarkarski ligi NBA navdušuje iz tekme v tekmo. Sploh v zadnjem tednu, ko je dobil poseben naziv.

Luka Doncic was named the Western Conference Player of the Week. He averaged 37.3 points, 10.3 assists and 8.7 rebounds and the Lakers went 3-0. — Dave McMenamin (@mcten) December 1, 2025

Luka Dončić je bil namreč razglašen za igralca tedna v zahodni konferenci. V seriji treh zaporednih zmag Los Angeles Lakers je slovenski košarkarski as povprečno dosegel 37,3 točke, 10,3 asistence in 8,7 skoka.

Ljubljančan prav veliko počitka nima, saj ga v noči na torek čaka nova tekma. V domači Crypto.com areni ga čaka srečanje s Phoenix Sunsi. Jezerniki imajo trenutno niz sedmih zaporednih zmag, skupno pa imajo na svojem računu 15 zmag in štiri poraze. Trenutno so na drugem mestu v zahodni konferenci.

