Pohitite, do konca neverjetne akcije ASUS Black Friday je ostalo le še nekaj dni

Ne glede na to, ali potrebujete prenosni računalnik za domačo ali poslovno rabo, šolo ali video igre, boste v ponudbi ASUS Black Friday našli več zanimivih modelov. Poleg nižjih cen lahko kupci modelov ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt in ROG pričakujejo še dodatno koristno ugodnost, in sicer podaljšano garancijo. Dodatno (tretje) leto garancije lahko dobite, če do konca tega leta registrirate prenosni računalnik iz navedene serije na spletni strani ASUS. Več informacij o podaljšanju garancije najdete TUKAJ .

Foto: ASUS

ASUS Vivobook 16 (X1607) – vstopnica v svet računalnikov Copilot+

Iščete vsestranski in cenovno dostopen prenosni računalnik z naprednimi funkcijami, ki ne stane veliko? ASUS Vivobook 16 (X1607) je odlična izbira za domače uporabnike in študente. Zahvaljujoč velikemu zaslonu z diagonalo 16 palcev je primeren za delo, pa tudi za uživanje v večpredstavnih vsebinah. Je eden izmed najbolj cenovno dostopnih računalnikov z izkušnjami Copilot+, zato so uporabnikom na voljo vse napredne funkcije umetne inteligence operacijskega sistema Windows. Poganja ga procesor Qualcomm Snapdragon X, ki zagotavlja dobre zmogljivosti in dolgo avtonomijo baterije. Ima tudi certifikat trajnosti MIL-STD-810H, ki je sinonim za kakovostno izdelavo in trpežnost.

Foto: ASUS

ASUS Zenbook A14 (UX3407) – neverjetno lahek

Vas motijo veliki in težki prenosni računalniki? Želite takega, ki ga boste med potovanjem komaj občutili v torbi ali nahrbtniku? S težo le 980 gramov in baterijo, ki ponuja neverjetno avtonomijo, ASUS Zenbook A14 (UX3407) predstavlja uresničitev sanj vseh, ki veliko časa preživijo zunaj doma in pisarne. Delo na zaslonu ASUS Lumina OLED z diagonalo 14 palcev in živimi barvami je pravi užitek. Srce računalnika je procesor Qualcomm Snapdragon X Elite. Ohišje je izdelano iz keraluminija, posebnega materiala, ki je trdnejši in bolj odporen proti obrabi kot klasična kovinska ohišja, prstni odtisi na njem pa so manj vidni.

Foto: ASUS

ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608 – za trenutke sprostitve in zabave

Obožujete video igre, vendar imate omejen proračun? Idealni prenosni računalnik za vas je ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608. Zasnovan je tako, da ponuja najboljše možno razmerje med ceno in zmogljivostmi. Na voljo je v več konfiguracijah, najmočnejša pa ima vgrajena procesor AMD Ryzen 9 in grafično kartico NVIDIA RTX 5070. Velikost diagonale zaslona znaša 16 palcev, prenosni računalnik pa ima po dve reži za pomnilnik in pogona SSD. Tudi ta prenosnik premore certifikat MIL-STD-810H, kar pomeni, da je bil kos strogim testiranjem, zato je njegova kakovost izdelave na visoki ravni. Foto: ASUS

ROG Strix G18 (2025) G815 – sanje vsakega igričarja

Če v vas bije srce pravega igričarja, je ASUS za vas pripravil ROG Strix G18 (2025) G815. Hladilni sistem s tekočo kovino omogoča procesorju Intel Core Ultra 9, da vedno zagotavlja maksimalne zmogljivosti, v kombinaciji z grafično kartico NVIDIA RTX 5080 pa uporabniku omogoča, da svoje najljubše igre igra v vsej svoji veličini. Posebej zanimiv je nov mehanizem, ki omogoča preprosto in hitro odpiranje ohišja brez uporabe orodja. Zahvaljujoč temu lahko po potrebi enostavno nadgradite pomnilnik ali pogon SSD. Prenosnik ima velik in svetel zaslon z diagonalo 16 palcev. Če se pridružite klubu ROG Elite, boste že z nakupom tega prenosnega računalnika prejeli veliko točk, ki jih lahko zamenjate za zanimive in dragocene nagrade. Omeniti velja, da lahko postanete član tudi brez nakupa prenosnega računalnika. Potrebujete le dobro voljo in malo časa. Več podrobnosti o klubu ROG Elite Club najdete TUKAJ.

Foto: ASUS

Kje lahko kupite opisane prenosne računalnike?



Več podrobnosti o vseh predstavljenih prenosnih računalnikih ter informacije o tem, kje jih lahko kupite, najdete TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS GLOBAL PTE. LTD