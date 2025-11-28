Čeprav se zdi, da nas trgovci z mamljivimi popusti črnega petka (v ang. black friday) zasipajo že ves mesec, je današnji dan tisti, ki uradno nosi to ime. Izraz namreč izvira iz ZDA in označuje dan, ki sledi ameriškemu dnevu zahvalnosti. A kaj pravzaprav pomeni izraz črni petek in kako je nastal?

V Evropi dneva zahvalnosti, ki ga Američani praznujejo vsak četrti četrtek v novembru, ne obeležujemo, smo pa od njih posvojili dan, ki mu sledi. To je črni petek, ki ga že vrsto let povezujemo z visokimi popusti, s katerimi nas v svoje trgovine – tako fizične kot spletne – že tradicionalno privabljajo številni trgovci.

Več mogočih razlag, ena je najnatančnejša

Črni petek ob velikih popustih predvsem pri nakupovanju prek spleta praviloma prinaša tudi potencialna tveganja, kot so goljufije. Foto: Shutterstock O izvoru poimenovanja kroži več razlag. Ena izmed njih je ta, da ameriška podjetja do dneva po zahvalnem dnevu poslujejo s finančno izgubo oziroma v t. i. rdečih številkah, na ta dan pa zaradi množične prodaje ustvarijo dobiček, ki jih spravi v t. i. črne številke. Ta razlaga, ki je sicer zelo razširjena, naj ne bi bila najpravilnejša.

Natančnejša razlaga sega v zgodnja šestdeseta leta prejšnjega stoletja v Filadelfijo. Tamkajšnji policisti so besedno zvezo črni petek začeli uporabljati za opis kaosa, ki je nastal po zahvalnem dnevu, ko so mesto preplavile množice nakupovalcev, hkrati pa je potekala tudi tradicionalna nogometna tekma med vojsko in mornarico. Promet je bil ohromljen, zgodile so se številne prometne nesreče, v trgovinah pa je policija beležila povečano število tatvin. Zaradi kaotičnega stanja so policisti ta dan poimenovali črni petek in izraz se je prijel.

Zgodovinsko gledano pa ima črni petek še eno razlago, ki ni povezana z nakupovanjem. Leta 1869 sta finančnika z Wall Streeta na newyorški borzi poskušala manipulirati z državno zalogo zlata, tako da sta poskušala kupila čim več te plemenite kovine, da bi cene močno narasle. V petek, 24. septembra, je posredoval takratni predsednik Ulysses S. Grant, in njun načrt je propadel. Borza se je v trenutku sesula, kar je na tisoče Američanov pahnilo v bankrot, zato so ta dan poimenovali črni petek.

Črni petek ali black friday ob velikih popustih predvsem pri nakupovanju prek spleta praviloma prinaša tudi potencialna tveganja. Vsako leto v tem času se namreč pojavi ogromno spletnih trgovin, ki izdelke znanih blagovnih znamk ponujajo po sumljivo ugodnih cenah, v resnici pa gre za lažne trgovine, kjer vas želijo le ogoljufati.



Kako jih prepoznati, preberite v spodnjem članku: Novice Razkrivamo seznam trgovin, kjer vas bodo za črni petek ogoljufali po dolgem in počez

Preberite tudi: