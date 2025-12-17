Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
17.38

Sreda, 17. 12. 2025, 17.38

54 minut

Trumpu donatorka obljublja novih 250 milijonov dolarjev, če leta 2028 znova kandidira

St. M.

Donald Trump, Miriam Adelson | Po podatkih nestrankarske spletne strani Open Secrets je pokojni lasvegaški igralniški magnat Sheldon Adelson vložil 106 milijonov dolarjev (90,42 milijona evrov) v skupino Preserve America, ki je pomagala izvoliti Trumpa leta 2024. Adelson je bil po Trumpovih besedah pogost obiskovalec Bele hiše, kamor naj bi prihajal na pogovore o izraelskih interesih.

Po podatkih nestrankarske spletne strani Open Secrets je pokojni lasvegaški igralniški magnat Sheldon Adelson vložil 106 milijonov dolarjev (90,42 milijona evrov) v skupino Preserve America, ki je pomagala izvoliti Trumpa leta 2024. Adelson je bil po Trumpovih besedah pogost obiskovalec Bele hiše, kamor naj bi prihajal na pogovore o izraelskih interesih. 

Foto: Reuters

Proizraelska donatorka Miriam Adelson je sinoči pozvala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj kandidira za še en štiriletni mandat, in namignila, da bi za to lahko obstajale pravne poti. "Rekla je: 'Razmislite, dala vam bom še 250 milijonov dolarjev,'" je povedal Trump v družbi Adelson na sprejemu ob judovskem prazniku hanuka v Beli hiši.

Miriam Adelson, ki je glavna politična donatorka Trumpovih predsedniških kampanj, vključno s tisto iz leta 2024, je povedala, da se je s proizraelskim odvetnikom Alanom Dershowitzom – nekdanjim odvetnikom obrambe in prijateljem obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina – pogovarjala o pravnih možnostih za tretji Trumpov mandat. To po mnenju kritikov prepoveduje 22. amandma k ameriški ustavi.

Kot je povedala 80-letna Adelson, vdova pokojnega lasvegaškega igralniškega magnata, je po pogovoru z Dershowitzom prepričana, da za to obstajajo možnosti, množica pa je skandirala: "Še štiri leta," poroča portal Index. 

Trump je dodal, da naj bi Adelson njegovi kampanji namenila 250 milijonov dolarjev (213,26 milijona evrov), tako posredno kot neposredno.

Po podatkih nestrankarske spletne strani Open Secrets je pokojni magnat Sheldon Adelson vložil 106 milijonov dolarjev (90,42 milijona evrov) v skupino Preserve America, ki je pomagala izvoliti Trumpa leta 2024. Adelson je bil po Trumpovih besedah pogost obiskovalec Bele hiše, kamor naj bi prihajal na pogovore o izraelskih interesih. 

Trump obtožuje kongres antisemitizma

Na sprejemu je Trump spregovoril tudi o naraščajočem nasprotovanju Izraelu v ameriški notranji politiki, vključno s kongresom, in zakonodajalce obtožil antisemitizma.

"Pred 15 leti je bil najmočnejši lobi v Washingtonu judovski lobi. To je bil Izrael. To ni več res. Predvsem kongres postaja antisemitski. Imate AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) in tri druge, imate te ljudi, Ilhana Omarja ... Morate biti zelo previdni," naj bi povedal zbranim.

Ocasio-Cortez in Omar, odkrita kritika izraelske vlade, sta zavrnila obtožbe o antisemitizmu in povedala, da nasprotujeta izraelski politiki, ne pa judovskemu ljudstvu.

Ilhan Omar Alexandria Ocasio-Cortez Izrael antisemitizem donacija Donald Trump Miriam Adelson ZDA
