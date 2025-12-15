Kako na preprost način izboljšati rezultate spletnega oglaševanja?

Ko podjetje potrebuje pomoč pri digitalnem marketingu , se običajno znajde pred dilemo. Na eni strani so samostojni izvajalci z omejenimi zmožnostmi in enočlansko strukturo, na drugi pa velike korporativne agencije, kjer ste samo številka izmed 200 naročnikov in kjer govorite s skrbnikom računa, ki vaših kampanj niti ne vidi.

Kaj če obstaja tretja pot?

Pot, ki združuje globino strokovnosti velike agencije z osebnim pristopom manjše ekipe? Ta pot so butične digitalne agencije. Butična digitalna agencija Notic dokazuje, da je prav ta model tisti, ki podjetjem prinaša največjo vrednost.

Kaj sploh je butična digitalna agencija?

Butična agencija ni le manjša verzija velike agencije. Ima popolnoma drugačen pristop k delu, ki temelji na kvaliteti pred kvantiteto. Pri digitalni agenciji Notic to pomeni namerno omejeno število strank. Ne zato, ker ne bi mogli rasti, ampak zato, ker verjamemo, da lahko le tako vsakemu partnerju ponudimo raven pozornosti, ki si jo zasluži. Butični pristop pomeni, da poznamo vašo zgodbo, ne le podatke iz briefa. Poznamo vaše izdelke, vašo konkurenco, vaše izzive.

Po dobro pico greste verjetno raje v picerijo

Velika večina digitalnih agencij ponuja vse. Spletne strani, SEO, vsebinski marketing, offline kampanje in tudi 360-stopinjske rešitve. Problem je v tem, da če delaš vse, ne delaš ničesar resnično dobro. Pri agenciji Notic smo se odločili za drugačen pristop: globino namesto širine. Smo specialisti izključno za performance marketing. To pomeni Google oglaševanje, Facebook oglaševanje, LinkedIn Ads, TikTok Ads in druge plačane kanale, kjer je cilj merljiv ROI. Zakaj? Ker želimo biti najboljši v tem, kar delamo. Ko se soočite z izzivom v Google Ads, govorite z nekom, ki vsak dan upravlja Google kampanje. Ne z nekom, ki sicer dela tudi Google Ads, a večino časa posveti izdelavi spletnih strani. Ko potrebujete optimizacijo Facebook kampanje, dobite strokovnjaka, ki je v zadnjem letu vodil 500+ Facebook kampanj, ne nekoga, ki vodi eno kampanjo na mesec.

Večja prilagodljivost vašim potrebam

Velike agencije imajo pakete. Izberite enega in se vi prilagodite njemu. Ne glede na to, ali potrebujete točno to kombinacijo storitev ali ne. Butična agencija dela obratno. Najprej razume, kaj potrebujete. Šele nato sestavi rešitev. Morda potrebujete intenzivno pomoč pri Facebook oglaševanju, a zelo malo na področju družbenih omrežij. Pri butični digitalni agenciji je ravno prilagodljivost ena večjih prednosti. Ta prilagodljivost je še posebej dragocena za manjša in srednja podjetja, ki si ne morejo privoščiti plačevanja storitev, ki jih ne potrebujejo.

Ekipa specialistov, na katero se lahko zanesete

Butična agencija ne pomeni manjše strokovnosti. Pri nas je vsak specialist vrhunski strokovnjak na svojem področju. Ekipa agencije Notic združuje več kot 50 let skupnih izkušenj v performance marketingu. To so izkušnje z upravljanjem večmilijonskih oglaševalskih proračunov za mednarodna podjetja na več kot 14 trgih. Znanje za digitalno strategijo smo pridobivali na Harvard Business School. To globalno znanje kombiniramo z lokalnim razumevanjem slovenskega trga. Kot certificirani Google Partner in Meta Business Partner ter TikTok Partner vzdržujemo najvišje standarde strokovnosti. Ta partnerstva pomenijo dostop do ekskluzivnih orodij, neposredno podporo platform in beta dostop do novih funkcionalnosti.

Govorite direktno s specialisti, ki delajo na vaših oglasih

S kakšno realnostjo se sreča večina podjetij? Pride do težave na vašemu računu, zato pokličete skrbnika računa. Ta pokliče projektnega vodjo. Rezultat dobite čez en teden. Pri butični agenciji je zgodba drugačna. Ko pokličete agencijo Notic, govorite neposredno s strokovnjakom, ki upravlja vaše kampanje, zato so spremembe takojšnje.

"Hitrost odziva ni luksuz. Je nujnost," pravi vodja Google oglaševanja v agenciji Notic. "Ko stranka potrebuje spremembo, ne more čakati na birokracijo. Digitalni svet se premika prehitro."

Ne samo izvajalec, ampak vaš dolgoročni partner

Razlika med izvajalcem in partnerjem se sliši na prvi pogled abstraktno. Izvajalec izpolni naročilo, partner pa razmišlja z vami. Samoiniciativno predlaga, kaj bi lahko bilo bolje. Pri agenciji Notic delujemo kot podaljšek vaše marketinške ekipe. To pomeni, da ne izvajamo samo kampanj, ampak razmišljamo na prvem mestu o vaših poslovnih ciljih. Ta pristop se odraža v številkah: 95 odstotkov naših naročnikov ostaja z nami leto za letom. V industriji, kjer je povprečje pod 50 odstotkov, to ni naključje. To je rezultat odnosa, kjer je našim naročnikom resnično mar za njihov uspeh. Mnogi sodelujejo z nami že pet in več let.

Poročanje popolnoma po meri in vrhunske kreative

Večina izvajalcev pošlje standardizirano poročilo, polno metrik, ki vam ne povedo, ali kampanje delujejo. Pri agenciji Notic vsako poročilo pripravimo posebej za vas, glede na vaše znanje in cilje. Dobite jasne zaključke, tudi ko rezultati niso dobri. Vsako poročilo vključuje naš ročni povzetek: kaj je delovalo, kaj ni in kaj bomo spremenili. Hkrati združujemo performance in kreativo. Še tako dobro načrtovana kampanja ne bo delovala, če so kreative povprečne. Pri nas performance specialisti tesno sodelujejo s kreativno ekipo že od prvega dne. Kreative niso le lepe slike. So strateško zasnovane za konverzijo, vsaka barva in tekst sta izbrana na podlagi podatkov. Rezultat? Kampanje, ki prepričajo za akcijo.

Agencija, s katero boste končno presegli zadane cilje na spletu

Z več kot 50 leti skupnih izkušenj, upravljanjem večmilijonskih proračunov in projekti v 14 državah prinašamo raven znanja, ki je primerljiva z največjimi agencijami. Butična digitalna agencija Notic predstavlja ravnovesje med specializacijo, strokovnostjo in osebnim pristopom. Namenoma ohranjamo manjše število naročnikov, da lahko vsakemu posvetimo sto odstotkov pozornosti. Specializirani smo izključno za performance marketing, kar nam omogoča, da smo resnično najboljši v tem, kar delamo. Z več kot 50 leti skupnih izkušenj, znanjem iz Harvard Business School in statusom certificiranega Google in Meta partnerja prinašamo visoko raven strokovnosti.

Pri nas niste številka, ampak naš partner. Ko gre vam dobro, gre dobro tudi nam. To je razlika, ki na koncu šteje. Stopite v stik z nami.

