Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
7.32

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 7.32

Pokola na judovskem festivalu v Sydneyju osumljena oče in sin

Avtorji:
Sa. B., STA

Strelski napad, Sydney, Avstralija | Oblasti napad obravnavajo kot teroristično dejanje, katerega tarča je bila judovska skupnost. | Foto Reuters

Oblasti napad obravnavajo kot teroristično dejanje, katerega tarča je bila judovska skupnost.

Foto: Reuters

Osumljenca za nedeljski strelski napad na plaži Bondi v Sydneyju, v katerem je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, več kot 40 pa ranjenih, sta 50-letni oče in njegov 24-letni sin, je danes sporočila policija. Avstralski premier Anthony Albanese je medtem napovedal možnost zaostritve zakonodaje o orožju.

Policija je potrdila, da je imel 50-letni osumljenec dovoljenje za šest kosov strelnega orožja, ki naj bi bilo uporabljeno v nedeljskem napadu na priljubljeni sydneyjski plaži, kjer je takrat potekalo praznovanje judovskega festivala hanuka. 50-letnika je na prizorišču napada ubila policija, medtem ko so 24-letnega sina hospitalizirali, njegovo stanje je kritično, navaja britanski BBC.

Tarča napada judovska skupnost

Oblasti napad obravnavajo kot teroristično dejanje, katerega tarča je bila judovska skupnost.

"Kar smo včeraj videli, je bilo dejanje čistega zla, dejanje antisemitizma, dejanje terorizma na naših tleh," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal Albanese, preden je v paviljonu Bondi položil cvetje v spomin na žrtve napada. "Vlada je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe. To vključuje tudi potrebo po strožji zakonodaji o orožju," je dodal. Napovedal je, da bo predlog v zvezi s tem predstavil na popoldanskem zasedanju avstralskega nacionalnega kabineta, ki ga poleg zvezne vlade sestavljajo voditelji avstralskih teritorijev in zveznih držav.

