Na območju Kočevja priprli 20-letnika

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | 20-letnika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. | Foto Shutterstock

20-letnika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

Foto: Shutterstock

Minuli teden so policisti po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in izsiljevanj opravili več hišnih preiskav na območju Kočevja. Zasegli so okoli 2.000 evrov gotovine, več mobilnih telefonov in manjšo količino kokaina. Kot so sporočili s policije, je 20-letnik v priporu.

Na podlagi pridobljene odredbe sodišča so policisti pri treh mladoletnih osumljencih in pri 20-letnem osumljencu opravili hišne preiskave na več naslovih, kjer so našli in zasegli okoli 2.000 evrov gotovine, več mobilnih telefonov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog in manjšo količino prepovedane droge kokain. Zoper dva mladoletnika so odredili policijsko in v nadaljevanju sodno pridržanje. 20-letniku so odredili policijsko pridržanje, v nadaljevanju so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

