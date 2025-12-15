Pri poslovanju Agencije za varnost prometa ugotovili več nepravilnosti

Agencija za varnost prometa (AVP) je v letu 2023 nepravilno izvedla postopke oddaje naročil v vrednosti več kot 750 tisoč evrov, nabavila je več, kot je načrtovala, članom sveta agencije pa sejnine izplačevala nepravočasno, je med drugim ugotovilo Računsko sodišče. Izreklo ji je negativno mnenje, je pa AVP že sprejela popravljalne ukrepe.

V reviziji poslovanja AVP v letu 2023 je računsko sodišče ugotovilo več primerov, pri katerih je agencija poslovala v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim je nabavila za dobrih 94 tisoč evrov več osnovnih sredstev, kot je načrtovala, od tega pa uporabila nekaj več kot 66 tisoč evrov iz presežka prihodov nad odhodki, za kar ni pridobila soglasja vlade.

Nepravilno je izvedla postopke oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev, blaga, materiala in storitev v vrednosti nekaj več kot 752 tisoč evrov, nepravilno je izvedla tudi objave javnih naročil oz. pogodb o izvedbi javnih naročil. Prav tako je plačala storitve oglaševanja v skupnem znesku več kot 35 tisoč evrov, ne da bi od izvajalca zahtevala, da izpolni obveznost iz pogodbe.

Plačali več, kot je izhajalo iz predračuna

Med drugim je plačala tudi dobrih 8.100 evrov več za stroške organizacije preventivnega dogodka za povečanje prometne varnosti, kot je izhajalo iz ponudbenega predračuna, in odobrila sofinanciranje dveh projektov s področja prometne varnosti v skupnem znesku dobrih 9.400 evrov, katerih prijavi sta bili nepopolni, je med drugim ugotovilo Računsko sodišče.

Prav tako je AVP izplačala 18.400 evrov za sofinanciranje štirih projektov s področja prometne varnosti, ne da bi pravočasno prejela popolna zaključna poročila o izvedbi projektov, o enem zaključnem poročilu pa strokovna komisija v času izplačila v znesku 2.336 evrov še ni odločala.

Po ugotovitvah računskega sodišča je AVP pripoznala 185 tisoč evrov stroškov za sofinanciranje 39 preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu in v podporo nacionalnim preventivnim akcijam, ne da bi pred tem strokovna komisija obravnavala zaključna poročila o izvedbi teh projektov in določila višino sofinanciranja.

Tudi nepravilnosti glede izplačil zaposlenim

Računsko sodišče je ugotovilo tudi več nepravilnosti v zvezi z izplačili zaposlenim in članom sveta agencije. Med drugim je AVP pri obračunavanju nadomestil plač javnim uslužbencem uporabljala napačno osnovo, izplačala jim je za 8.600 evrov prenizka bruto nadomestila plač, trem javnim uslužbencem je napačno obračunala in izplačala stroške prevoza na delo in z dela, trem javnim uslužbencem pa je obračunala in izplačala kilometrino za uporabo lastnega avtomobila, čeprav je bilo na razpolago službeno vozilo, je naštelo Računsko sodišče.

Ugotovilo je tudi, da je AVP članom sveta agencije sejnine obračunavala in izplačevala nepravočasno, prav tako je plačala sejnine v skupnem znesku 1.155 evrov, ne da bi potrdila nastanek poslovnega dogodka.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je računsko sodišče o pravilnosti poslovanja agencije v letu 2023 izreklo negativno mnenje, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je AVP med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, so danes še sporočili z Računskega sodišča.